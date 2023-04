AIRBUS - Das nächste Jahreshoch ist noch kein Kaufsignal

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 125,200 € (XETRA)

Dadurch, dass sich die Airbus-Aktie zu Jahresbeginn über das bisherige Mehrmonatshoch bei 121,06 EUR arbeiten konnte, wurde zum einen ein weitreichendes Kaufsignal generiert. Zum anderen stehen die Käufer jetzt aber auch in der Pflicht, den Anstieg fortzusetzen, um keine übergeordnete Trendwende zu riskieren.

Die aktuelle, im Oktober begonnene Kaufwelle hat in jedem Fall das Zeug dazu, den Wert bis an sein Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 139,40 EUR anzutreiben. Doch dadurch, dass der erste große Kaufimpuls des neuen Jahres schon bei 126,00 EUR gestoppt und von einer steilen Korrektur abgelöst wurde, könnte die Airbus-Aktie in einer komplexen Topbildung stecken. Erst wenn der seit 114,08 EUR laufende Anstieg klar die Länge der Februarrally übersteigt, also dessen 100 %-Projektion bei 127,98 EUR überschreitet, ist von einer neuen und entsprechend chancenreichen Aufwärtsbewegung auszugehen. Diese kann direkt an das Rekordhoch und darüber sogar schon bis 144,00 EUR führen.

Sollte der laufende Anstieg dagegen bei 127,98 EUR stoppen und die Aktie unter 121,06 EUR fallen, wäre ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und ein Kursrückgang bis 115,62 und 114,08 EUR zu erwarten. Darunter könnte der Bruch von 112,10 EUR schon zu Abgaben bis 107,04 EUR führen.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)