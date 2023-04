EQS-News: beaconsmind AG: mit starker Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/2022 – für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

beaconsmind AG: mit starker Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/2022 – für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt



beaconsmind AG mit starker Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/2022 – für weiteres Wachstum hervorragend aufgestellt Umsatz +249,54 Prozent auf CHF 1,99 Mio.

Rohertragsmarge bei 90,13 Prozent

Erfolgreich bei Neukundengewinnung und internationaler Expansion

Ausblick 2023: Deutliche Steigerung von Umsatz und Ergebnis erwartet Zürich, Schweiz – 5. April 2023 – Erfolgreiches Geschäftsjahr 2021/2022 (Juli 2021 bis Juni 2022) für die beaconsmind AG (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), einen führenden SaaS-Anbieter im Bereich Location-Based Marketing (LBM) & Analytics. Die Gesellschaft hat in der Berichtsperiode ihren dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt und erfolgreich neue Märkte erschlossen. Ferner konnte beaconsmind bestehende Kooperationen mit Unternehmen ausbauen und zahlreiche Großunternehmen als Kunden gewinnen. Die gute operative Geschäftsentwicklung spiegelte sich folglich auch in den Finanzkennzahlen 2021/2022 wider. beaconsmind hat erstmals mit dem Geschäftsjahr 2021/2022 einen Konzernabschluss nach Rechnungslegungsstandard IFRS erstellt und wird seine Finanzkennzahlen zusätzlich zum Schweizer Franken erstmalig auch in Euro ausweisen. Die Umsatzerlöse stiegen gemäß IFRS deutlich um 249,54 Prozent von CHF 0,57 Mio. auf CHF 1,99 Mio. Dabei machten wiederkehrende Umsätze (ARR) der beaconsmind Suite Software rund 90 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die restlichen 10 Prozent entfielen auf Services-, Hardware- und Installationsumsätze. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von CHF -4,51 Mio. auf CHF -2,25 Mio. Die Rohertragsmarge lag bei 90,13 Prozent (Vj. 93,88 Prozent). Die Eigenkapitalquote lag bei 62,56 Prozent nach zuvor 37,54 Prozent. Zu den Highlights im Geschäftsjahr 2021/2022 zählte der erfolgreiche Börsengang der Gesellschaft im Marktsegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse im April 2022. Zusätzlich zur Notierung in Scale können die Aktien von beaconsmind auch am elektronischen Börsenplatz Xetra gehandelt werden. Mit der Notierung ihrer Aktien an der Börse Frankfurt und Xetra hat sich beaconsmind noch breiter am Kapitalmarkt aufgestellt und die Visibilität bei internationalen Investoren deutlich erhöht. In der Berichtsperiode hat sich unter anderem mit der BFL Group ein international führender Discounter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) für den Einsatz der beaconsmind-Lösung in seinen Stores entschieden. Durch den Einsatz der beaconsmind Suite Software stehen der BFL Group neue Interaktions- und Kommunikationskanäle zur Verfügung, mit denen Kunden maßgeschneiderte Angebote offeriert werden können. Zu den weiteren Neukunden zwischen Juli 2021 und Juni 2022 zählen darüber hinaus unter anderem auch die tschechische Modekette Prodes, die Fitnesskette UFC Gym, der italienische Schmuckhändler Nove 25 oder der Fashion-Retailer Maison-B-More aus den VAE. Auch in der zweiten Jahreshälfte 2022, die dem Rumpfgeschäftsjahr 2022/2023 entspricht, hat beaconsmind seine Geschäftsentwicklung erfolgreich fortgesetzt. Zwischen Juli und Dezember 2022 konnte beaconsmind unter anderem eine weltweit führende Pizzakette und die Kamal Osman Jamjoom Group, einen führenden Multi-Channel-Retailer im Nahen Osten, als Neukunden gewinnen. Zudem wurde eine umfangreiche Zusammenarbeit mit der Business Incubators and Accelerators Company (BIAC), einer Tochtergesellschaft von TAQNIA, die sich wiederum vollständig im Besitz des Staatsfonds (PIF) von Saudi-Arabien befindet, geschlossen. Die LBM-Lösungen von beaconsmind kommen inzwischen in fast 400 Stores bei mehr als 25 Kunden in über 40 Ländern zum Einsatz. Im November 2022 wurde eine Mehrheit an der FREDERIX Hotspot GmbH übernommen, einem Anbieter von Cloud Wifi-Lösungen für Unternehmen und Entwickler intelligenter, cloudbasierter WLAN-Hotspot-Technologien. Mit der Akquisition von FREDERIX erweitert beaconsmind sein Geschäftsmodell als B2B-Point-of-Sales-Lösungsanbieter und expandiert in den angrenzenden Hotspot-Sektor. Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2023 war sehr gut. beaconsmind hat seinen internationalen Expansionskurs erfolgreich fortgesetzt und unter anderem in der Wachstumsregion Indien eine der am schnellsten wachsenden Kaffeehausketten als neuen Kunden gewonnen. Zudem hat beaconsmind auch 2023 seine Geschäftsaktivitäten strategiegemäß weiter ausgebaut und mit den Übernahmen von Ingenieurbüro Netopsie sowie der Socialwave GmbH seine Position als B2B Point-of-Sales-Lösungsanbieter gestärkt. 2023 wird das erste Geschäftsjahr von beaconsmind, das dann dem jeweiligen Kalenderjahr entsprechen wird. Mit der Angleichung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr gehen Erleichterungen in der Rechnungslegung sowie eine bessere Vergleichbarkeit mit Leistungskennzahlen einher. beaconsmind verfügt in der Berichtsperiode über eine solide Finanzausstattung mit liquiden Mitteln von CHF 2,97 Mio. Mit seiner innovativen LBM-Technologie ist beaconsmind mit seinen Tochtergesellschaften FREDERIX, Netopsie und Socialwave hervorragend am Markt für weiteres Wachstum aufgestellt. 2023 ist der Rollout in weiteren 1.500+ Stores weltweit vorgesehen. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet beaconsmind eine Steigerung seiner Umsatzerlöse auf rund EUR 10,9 Mio. und den Break-even Ende des Jahres. Beim EBITDA wird eine Marke von EUR +2,7 Mio. bis +2,9 Mio. erwartet. Max Weiland, CEO von beaconsmind: „Obwohl wir uns höhere Umsatz- und Roll-Out Ziele gesetzt hatten, können wir mit unserer Entwicklung im Geschäftsjahr 2021/2022 zufrieden sein. Die weltweite Nachfrage nach unseren LBM-Lösungen wächst weiter und gleichzeitig haben wir wegweisende Kooperationen mit Wachstumstreibern im Einzelhandel geschlossen. Mit den Übernahmen von FREDERIX, Netopsie und Socialwave haben wir unsere Geschäftsaktivitäten signifikant erweitert und können unseren Kunden weitere innovative Lösungen aus einer Hand anbieten. Das sollte zu einem weiteren Wachstumsschub führen, weshalb wir optimistisch in die Zukunft schauen und erwarten, unsere dynamische Entwicklung auch in 2023 fortzusetzen.“ Der Jahresfinanzbericht 2021/2022 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation stehen auf der Website von beaconsmind (www.beaconsmind.com) in der Rubrik „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung. Über beaconsmind Die beaconsmind AG wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Location-Based-Marketing-Software (LBM) im Bereich Retail. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth Beacons, die Kunden präzise orten und identifizieren, und durch die Integration der Software Suite, eröffnet beaconsmind Einzelhändlern einen brandneuen Kanal zur Interaktion mit ihren Kunden. Mit der Lösung von beaconsmind können Einzelhändler digitales und physisches Einkaufen miteinander verknüpfen und so die Lücke zwischen Off- und Online schließen. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) notieren an der Frankfurter Börse mit XETRA-Handel und der Euronext in Paris. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Max Weiland, Gründer & CEO

maxweiland@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 73-73

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

