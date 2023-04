EQS-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP übernimmt systemzwo GmbH und stärkt Präsenz am Standort Ulm

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Pliezhausen, 05. April 2023. Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) übernimmt das Ulmer IT-Systemhaus systemzwo GmbH und baut mit dieser Akquisition ihre Marktpräsenz in der Region Ulm deutlich aus. Die systemzwo GmbH ist die 30. Übernahme des IT-Dienstleisters DATAGROUP seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die systemzwo GmbH wurde 2007 gegründet und betreut mit aktuell 38 Mitarbeiter*innen mittelständische Unternehmen in Ulm. Ihr Kundenportfolio ergänzt den bestehenden Kundenstamm von DATAGROUP in der Region deutlich. Damit baut der IT-Dienstleister seine regionale Präsenz in Ulm weiter aus und stärkt perspektivisch das Geschäft mit dem IT-Service-Portfolio CORBOX. Die modularen CORBOX-Services decken die gesamte Bandbreite der Unternehmens-IT vom Rechenzentrum bis zum Service Desk ab und lassen sich flexibel je nach Bedarf des Kunden kombinieren. „Die systemzwo GmbH ist eine sehr gute Ergänzung für DATAGROUP. Mit diesem in der Region Ulm verwurzelten Unternehmen sind wir hervorragend aufgestellt, um in der Metropolregion Ulm weiter zu wachsen. So können wir den Kunden vor Ort mit unserem IT-Service-Portfolio CORBOX eine stabile Basis für ihr Geschäft bieten und sie bei der digitalen Transformation unterstützen“, erklärt Oliver Thome, Vorstand von DATAGROUP und verantwortlich für Finanzen, Investor Relations und M&A. „Ich freue mich sehr, künftig ein Teil von DATAGROUP zu sein. Dadurch können wir unseren Mitarbeiter*innen und Kunden eine langfristige, zukunftsorientierte Perspektive bieten und unser Bestandsgeschäft mit den umfassenden IT-Services von DATAGROUP erweitern“, erklärt Björn Semjan, Gründer und Geschäftsführer der systemzwo GmbH, der auch weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen bleiben wird. Für den IT-Dienstleister DATAGROUP handelt es sich um die 30. Übernahme seit dem Börsengang im Jahr 2006. Die Akquisition von Unternehmen, die Kundenstamm, Portfolio oder regionale Präsenz des Unternehmens sinnvoll ergänzen, gehörte von Anfang an zur Strategie. Die zahlreichen erfolgreichen Akquisitionen der Vergangenheit liegen in der bewährten Vorgehensweise „100 Tage DATAGROUP“ begründet. Diese ermöglicht es DATAGROUP, schnell zu wachsen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gegenstand der Transaktion sind 100% der Anteile des Unternehmens. Systemzwo erreicht im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von fast 13 Mio. EUR und wird voraussichtlich zum 01.04.2023 im DATAGROUP-Konzern konsolidiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Finanzkalender 03.-04.05.2023 Münchner Kapitalmarkt Konferenz, München 15.-17.05.2023 Equity Forum Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main 23.05.2023 Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen 23.-24.05.2023 Berenberg European Conference, Manhattan 31.05.-01.06.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main 24.08.2023 Veröffentlichung der Q3-Zahlen 12.09.2023 Quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main 13.09.2023 Zürcher Kapitalmarktkonferenz, Zürich 18.09.2023 Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference, München 18.-22.09.2023 12th Baader Investment Conference, München 09.-10.10.2023 SME Conference, Paris

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

