IRW-News: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics und Dataiku veröffentlichen neue Lösung für Inventory Allocation Optimization, die Unternehmenskunden beschleunigte Funktionen zur globalen Bestandsoptimierung bietet

IRW-PRESS: Grid Dynamics Holdings Inc.: Grid Dynamics und Dataiku veröffentlichen neue Lösung für Inventory Allocation Optimization, die Unternehmenskunden beschleunigte Funktionen zur globalen Bestandsoptimierung bietet

Wichtigste Punkte:

- Grid Dynamics bietet eine neue Lösung für Inventory Allocation Optimization powered by Dataiku an, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, auf aktuelle Herausforderungen und Unterbrechungen in der Lieferkette zu reagieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kosten zu senken.

- Die Lösung für Inventory Allocation Optimization erweitert die Suite von vorgefertigten Accelerators, die von Grid Dynamics im Bereich Lieferketten- und Bestandsmanagement bzw. -analyse angeboten werden.

- Die Veröffentlichung der Lösung für Inventory Allocation Optimization erfolgt im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit von Grid Dynamics mit Dataiku, einer der weltweit führenden Plattformen für KI und maschinelles Lernen, und stärkt die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen weiter.

SAN RAMON, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 6. April 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute seine neue Lösung für Inventory Allocation Optimization (in etwa: Optimierung der Bestandszuweisung) bekannt. Diese neue Lösung, die gemeinsam von Grid Dynamics und Dataiku entwickelt wurde, unterstützt Unternehmen bei der raschen Einrichtung von Bestandsoptimierungsfunktionen und der schnellen Entwicklung analytikgestützter Prozesse zur Optimierung der Lieferkette innerhalb der Dataiku-Plattform.

Die Lösung für Inventory Allocation Optimization von Grid Dynamics ist die jüngste Ergänzung der wachsenden Suite von vorgefertigten Accelerators, die Kunden helfen, fortschrittliche Technologien wie KI und maschinelles Lernen (ML) schnell und einfach zu nutzen. Die Accelerators bringen erhebliche Geschäftsvorteile, wie z. B. die bedarfsgerechte Zuweisung von Beständen, die Verwaltung von Umfeldern mit mehreren Regionen, Märkten und Transporteuren, die Vermeidung von Auftragssplits und die Erlangung tiefgreifender Einblicke in Optimierungsergebnisse.

Die Ausfallsicherheit und die Effizienz der Lieferkette gehören für die meisten Unternehmen zu den wichtigsten Prioritäten der letzten Jahre. Diese neue Lösung hilft den Nutzern der End-to-End-KI-Plattform von Dataiku, fortschrittliche Funktionen zur Bestandsoptimierung zu etablieren, ohne große Investitionen in spezielle Planungsprodukte tätigen zu müssen, so Ilya Katsov, Vice President of Technology bei Grid Dynamics. Diese Funktionen tragen dazu bei, Verluste durch Fehlzuweisungen von Beständen zu vermeiden und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Im Zuge von COVID müssen Unternehmen, die komplexe Lieferketten verwalten, ihre Bestandszuweisung als Reaktion auf die sich schnell ändernden Nachfragemuster kontinuierlich optimieren. Diese Lösung powered by Dataiku ermöglicht es Supply Chain Managern und ihren Analystenteams, sich maschinelles Lernen schnell für die Bewältigung komplexer Herausforderung der Bestandsoptimierung und die Einbindung von Analytik in ihre gesamten Lieferkettenprozesse zunutze zu machen.

Die neue Lösung für Inventory Allocation Optimization ist ein bedeutender Fortschritt, um Kunden umfassende, sofort einsetzbare Funktionen für die Analyse und Optimierung der Lieferkette zu bieten, so Sophie Dionnet, GM, Business Solutions bei Dataiku. Durch die Kombination aus der Lieferkettenexpertise von Grid Dynamics und der KI-Plattform von Dataiku können Unternehmen datengestützte Entscheidungen treffen und sicherstellen, dass sie den richtigen Bestand zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Dies führt letztlich zu einer verbesserten Effizienz, geringeren Kosten und einer höheren Kundenzufriedenheit.

Besuchen Sie diese Seite, um mehr über die Lösung für Inventory Allocation Optimization von Grid Dynamics zu erfahren.

Über Dataiku

Dataiku ist die Plattform für die Nutzung von KI im alltäglichen Leben, die es Daten- und Domain-Experten ermöglicht, KI in ihre täglichen Abläufe zu integrieren. Gemeinsam entwerfen, entwickeln und implementieren sie neue KI-Funktionen in allen Größenordnungen und in allen Branchen. Unternehmen, die Dataiku nutzen, ermöglichen es ihren Mitarbeitern, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen und die KI zu schaffen, die ihr Unternehmen in die Zukunft führt.

Dataiku wurde 2013 gegründet und hat unter Beweis gestellt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Gründungsvision für KI im alltäglichen Leben (Everyday AI) weiterzuentwickeln und seine Wachstumspläne umzusetzen. Mit mehr als 500 Kunden und mehr als 1.000 Mitarbeitern ist Dataiku stolz auf sein schnelles Wachstum und die 95%ige Bindungsrate von Forbes Global 2000-Kunden. Folgen Sie Dataiku auf seinem Blog, Twitter (@dataiku) und auf LinkedIn.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq:GDYN) ist ein Digital-Native-Technologiedienstleister, der Wachstum beschleunigt und die Wettbewerbsposition von Fortune-1000-Unternehmen stärkt. Grid Dynamics bietet Beratungs- und Implementierungsservices für digitale Transformation durch Omnichannel-Kundenerfahrung, Big Data, Analytik, Recherchen, künstliche Intelligenz, CloudOps & DevOps und Anwendungsmodernisierung. Grid Dynamics erreicht schnelle Markteinführungen, Qualität und Effizienz durch den Einsatz von Technologiebeschleunigern, eine agile Lieferkultur und seinen Pool an talentierten Engineering-Mitarbeitern. Grid Dynamics wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seine Firmenzentrale im Silicon Valley mit Niederlassungen in den gesamten USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, der Schweiz, Indien und Mittel- und Osteuropa.

Mehr erfahren über Grid Dynamics können Sie unter www.griddynamics.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Wörter glaubt, schätzt, antizipiert, erwartet, beabsichtigt, plant, kann, wird, potenziell, prognostiziert, sagt voraus, setzt fort oder sollte, oder in jedem Fall deren negative oder andere Variationen oder vergleichbare Terminologie. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate von Managementmitgliedern und Aussagen über unsere Produktfähigkeiten und die Vorteile der Zusammenarbeit mit Dataiku.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und lassen sich nur schwer vorhersagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die die Produktfähigkeiten, die Vorteile der Zusammenarbeit mit Dataiku und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Grid Dynamics angeführt sind.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt Risk Factors des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 28. Februar 2023 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

