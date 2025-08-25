Werbung ausblenden

Kreise: Pinault erwägt Verkauf von Puma-Beteiligung - Aktie legt zu

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die französische Milliardärsfamilie Pinault denkt Insidern zufolge über einen Verkauf ihrer Beteiligung am Sportartikel-Hersteller Puma nach. Die Familie erwäge mehrere Optionen und habe bereits mögliche Kaufinteressenten kontaktiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Familie Pinault hält über ihre Gesellschaft Artemis 29 Prozent der Puma-Anteile. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Nach den Neuigkeiten vom Montag sprang der Puma-Kurs nach oben und lag zuletzt mit rund zwölf Prozent im Plus.

Den anonymen Quellen zufolge haben die Pinaults und ihre Berater bereits bei Anta Sports und Li Ning ausgelotet, ob diese Interesse an den Puma-Anteilen hätten. Außerdem hätten sie Sportbekleidungsanbieter aus den USA und Staatsfonds aus dem Nahen Osten gefragt./stw/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden