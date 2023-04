NASDAQ 100: Trendbegrenzung wirft Index zurück

Schwache Daten vonseiten der US-Konjunktur haben sowohl die US-Indizes als auch den DAX am vorletzten Handelstag dieser Woche merklich ausgebremst. Nach dem Erreichen eines frischen Jahreshochs am Dienstag gönnt sich der DAX nun eine Verschnaufpause.

Überraschend stark ging der ISM-Index für den Dienstleistungssektor zurück, hielt sich mit 51,2 Punkten aber noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Unter den Erwartungen lag aber auch der ADP-Arbeitsmarktbericht, der nun wieder konjunkturelle Sorgen aufkommen lässt. Spannend dürfte es zu sehen sein, wieder für Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ausfällt.

Insgesamt aber kann der deutsche Leitindex vergleichsweise noch ein hohes Niveau behaupten, steuert aber geradewegs auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 15.433 Punkten zu, darunter könnte die zu Donnerstag Woche gerissene Kurslücke mit einem Abschlag auf 15.342 Punkte endgültig geschlossen werden.

Ein überraschender Anstieg über die aktuellen Jahreshochs von 15.736 Punkten könnte dagegen noch einmal bullische Marktteilnehmer mobilisieren und dabei Gewinne an 15.899 Punkte ermöglichen.

Erste Wirtschaftsdaten hat China mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor aus März in der Nacht zum Donnerstag vorgelegt, Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe Deutschlands per Februar stehen in wenigen Minuten auf der Agenda. Ab 13:30 Uhr stoßen die USA mit Challenger-Stellenstreichungen im März dazu, nur eine Stunde später werden Erstanträge und sowie fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche bekanntgegeben.