Catalent: Doppelt hält besser

Seit nunmehr einem Kursniveau von 142,64 US-Dollar aus September 2021 hält sich Catalent in einem Abwärtstrend auf und fiel hierbei bis Ende letzten Jahres auf 40,69 US-Dollar zurück. Nach einem Mehrfachboden in diesem Bereich drehte der Trend, Catalent konnte infolgedessen auf 74,49 US-Dollar im laufenden Abwärtstrend zulegen. Seit Anfang Februar konsolidiert der Wert zur Unterseite in einer mutmaßlich bullischen Flagge aus und etablierte hierbei um 60,90 US-Dollar einen hoffnungsvollen Doppelboden. Nun muss für ein Kaufsignal nur noch eine erfolgreiche Auflösung der Flagge erfolgen.

Positive Auflösung erwartet

Um erste Signale für ein Long-Szenario bei Catalent zu erhalten, sollte die Aktie mindestens über 70,56 US-Dollar zulegen, in diesem Fall könnten dann die aktuellen Jahreshochs bei 74,49 US-Dollar angesteuert werden, darüber der 200-Wochen-Durchschnitt um 80,67 US-Dollar. Ab dem Niveau von 86,39 US-Dollar sollten Investoren jedoch Vorsicht walten lassen, dort verläuft nämlich ein ziemlich starker Horizontalwiderstand. Noch aber steht eine zu Februar gerissene Kurslücke weit offen, temporäre Rücksetzer auf 57,96 US-Dollar käme nicht überraschend. Jedoch erst darunter dürften größere Verluste auf 52,97 und womöglich noch 47,70 US-Dollar erfolgen.