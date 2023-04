Kann die Etsy-Aktie sich ver-10-fachen?

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) könnte sich ver-10-fachen. Warum nicht? Ich meine: Die aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 12,8 Mrd. US-Dollar ist nicht mehr besonders gigantisch. Für einen globalen Onlinehändler erscheinen 128 Mrd. US-Dollar durchaus als realistisches Ziel.

Vergessen wir nicht: Andere Tech-Konzerne wie Apple oder Amazon haben bereits die Billionen-US-Dollar-Schwelle geknackt. Selbst wenn sich Etsy ver-10-fachen würde: Es wäre lediglich der Bruchteil einer solchen Börsenbewertung. Wobei der Umsatz des E-Commerce-Akteurs mit 2,5 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise gering ist.

Die eigentliche Frage ist daher nicht, ob die Etsy-Aktie sich ver-10-fachen kann. Nein, sondern welche Treiber und welche Potenziale dafür vorhanden sind. Sowie auch, wie das Management die eigenen Karten zum Erreichen einer solchen Bewertung richtig ausspielen kann.

Etsy-Aktie: Ver-10-fachen möglich?

Generell ist die operative und strategische Ausrichtung durchaus auf ein solches Potenzial ausgelegt. Hinter der Etsy-Aktie stecken vier Onlinehändler. Die gleichnamige Plattform, Depop, Elo7 und Reverb. Zusammengenommen kamen sie zuletzt auf ein Gross Merchandise Volume von 13,3 Mrd. US-Dollar. Wobei Etsy hiervon den Löwenanteil mit ca. 90 % einnimmt.

Aber zum Ökosystem gehören gleichsam auch ca. 95 Mio. Käufer. Sowie 7,5 Mio. Verkäufer. Das ist eine stabile, große Basis, die das Ökosystem und ein hohes Warenvolumen formt. Dennoch könnte der Käuferkreis sich noch verdoppeln und womöglich verdreifachen. Für die Verkäufer gilt mindestens das Gleiche. Insofern: Etsy besitzt die Ausgangslage, um sich zu ver-10-fachen.

Das Management der Etsy-Aktie spricht außerdem von einem großen Marktpotenzial. Der Gesamtmarkt der Self- und Handmade-Nische soll sich, so das Management, auf ein Billionen-US-Dollar-Volumen belaufen. Den derzeit adressierbaren Gesamtmarkt taxiert man wiederum auf 466 Mrd. US-Dollar. Das zeigt in Anbetracht der 13,3 Mrd. US-Dollar Warenvolumen ebenfalls: Ein Vervielfachen ist durchaus denkbar.

Entscheidend dürfte bei der Etsy-Aktie sein, dass das Unternehmen profitabel weiterwächst. Das Geschäftsmodell als Plattformbetreiber ist dabei eine große Hilfe. Im Jahr 2021 lag das Nettoergebnis bereits bei ca. einer halben Milliarde US-Dollar. Im Jahr 2022 hingegen bei einem Nettoverlust von fast 700 Mio. US-Dollar. Wobei ein negativer Goodwill-Effekt von 1,1 Mrd. US-Dollar für eine Verwässerung gesorgt hat. Bereinigt wäre Etsy profitabel gewesen.

Die einfache Investitionsthese bei der Etsy-Aktie hin zur Ver-10-fachung lautet daher: Weiteres Wachstum, das Ökosystem stärken und die Profitabilität ausbauen. Gelingt es dann, rund um den Globus zum führenden E-Commerce-Akteur für Self- und Handmade-Waren zu werden, so wären 128 Mrd. US-Dollar Börsenbewertung gewiss denkbar.

Trotzdem: Zeit im Blick

Dennoch dürfte sich die Etsy-Aktie nicht in einigen Jahren ver-10-fachen. Wir als Investoren brauchen Geduld und den Willen, das Unternehmen auf seiner Erfolgsgeschichte begleiten zu wollen. Im Moment bremsen Inflation und weniger Kauffreude die Verbraucherstimmung. Das ist kein Fundament für solides Wachstum.

Aber: Der Markt ist gegeben, das Ökosystem ebenfalls. Für mich ist das ein gutes Fundament, um mittel- bis langfristig ein Gewinner zu sein. Oder um sich sogar zu ver-10-fachen.

Der Artikel Kann die Etsy-Aktie sich ver-10-fachen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Etsy.

Aktienwelt360 2023