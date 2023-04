Dell: Mittelfristig bald interessant

Nachdem Dell bei 61,54 US-Dollar Anfang letzten Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, kam es durch die Auflösung einer SKS-Formation zu einem Verkaufssignal, infolgedessen fielen die Notierungen bis Mitte Oktober auf 32,90 US-Dollar und somit die Verlaufshochs aus 2019 zurück. Dort startete eine erste Erholungsbewegung an 45,33 US-Dollar, eine abschließende Konsolidierung folgte in drei Wellen regelkonform zurück auf 35,96 US-Dollar. Nun attackiert die Aktie ihren kurzzeitigen Abwärtstrend und könnte im Erfolgsfall dadurch eine dreiwellige Erholungsbewegung ausgehend seit den Vorjahrestiefs etablieren.

Fazit:

Sobald Dell über das Kaufniveau von mindestens 42,75 US-Dollar springt, könnten die nächsten Ziele bei 45,33 und darüber 49,24 US-Dollar ausgerufen werden. Durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB1KU4 ausgestattet mit einem Hebel von 6,5 würde sich hierdurch eine Gesamtrenditechance von 105 Prozent ergeben. Ziele im Schein wurden bei 0,89 und 1,24 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund eines späteren Pullbacks das Niveau von vorläufig 41,00 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 0,49 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind jedoch einige Monate an Zeit einzuplanen.