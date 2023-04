Dividendenstrategie: 2 Varianten, aber ein Erfolgsmodell

Eine Dividendenstrategie ist unter einkommensorientierten Anleger äußerst beliebt. Dieser Sachverhalt kommt nicht von ungefähr, denn die laufenden Dividendenzahlungen stehen für regelmäßige Rückflüsse. Sie vermindern das Risiko bei gleichzeitiger Basisabsicherung der Gesamtrendite.

Aber Dividendenstrategie ist nicht gleich Dividendenstrategie. Auch hier gibt es deutliche Unterschiede.

So kann man beispielsweise zwischen einer Hochdividendenstrategie oder einer Dividendenwachstumsstrategie unterscheiden.

Unterschiedliche Dividendenstrategien

Wie der Name schon zutreffend beschreibt, liegt der Unterschied in der Auswahl der Einzelwerte. Während die Hochdividendenstrategie schwerpunktmäßig auf Aktien mit einer hohen laufenden Rendite achtet, so liegt der Fokus bei der Dividendenwachstumsstrategie auf Aktien mit einem hohen Dividendenwachstum.

Hochdividendenstrategie

Dieser kleine Unterschied kann langfristig gesehen gewaltige Renditeunterschiede bewirken. So bieten Aktien mit einer hohen laufenden Dividende uns zwar kurzfristig eine höhere Rendite, langfristig werden sie jedoch nicht stark erhöht.

In diesem Zusammenhang kann man häufig Versorger oder Telekommunikationsunternehmen nennen. Sie schütten oft einen hohen Anteil der Gewinne aus. Gleichzeitig gibt es nur wenig Wachstumsperspektive.

Schulden sind meist üppig vorhanden. Dafür bieten Hochdividendenaktien jedoch oft ein attraktives Preis-Wert-Verhältnis.

Viele dieser Aktien lassen sich als klassische Value-Aktien einordnen. Sie verfügen über ein stabiles Geschäftsmodell mit regelmäßig wiederkehrenden starken Cashflows. IBM (WKN: 851399) wäre möglicherweise ein gutes Beispiel für eine Hochdividendenaktie.

Charakteristisch für die Hochdividendenstrategie ist, dass die Dividenden langfristig gesehen einen hohen Anteil der Gesamtrendite stellen. Es gibt aber auch Nachteile: So existieren erhöhte Risiken bezüglich einer Dividendenkürzung. Auch müssen die hohen Dividendenzahlungen versteuert werden, was als nicht steueroptimiert für langfristige Anleger gilt und Rendite kosten kann.

Das größte Problem liegt jedoch im schwachen Wachstum, denn dieses bremst langfristig eine starke Kursentwicklung. Anders sieht es bei der Dividendenwachstumsstrategie aus.

Dividendenwachstumsstrategie

Die zweite Strategie lässt sich als Dividendenwachstumsstrategie bezeichnen. Im Kern wird in stärker wachsende Unternehmen investiert, die ihrem erfolgreichen Wachstum über eine stetig steigende Dividende Ausdruck verleihen.

Wachstum gibt es meist auch bei der Hochdividendenstrategie, jedoch fokussiert sich die Dividendenwachstumsstrategie klar auf ein höheres Wachstum. Im Idealfall sind hier zweistellige Zuwachsraten bei der Dividende jährlich drin.

Nachteile dieser Dividendenstrategie liegen darin, dass die Bewertungen aufgrund des qualitativen Wachstums höher ausfallen. Zugleich befindet sich die Dividendenrendite dann meist auf einem niedrigen Niveau. Es bedarf also schon Jahre an zweistelligen Wachstum, um auf das Niveau der Hochdividendenaktien aufzuschließen.

Ein klarer Vorteil in der Strategie liegt jedoch im langfristigen Wachstum. Es ist das eigentliche Argument für die Dividendenwachstumsstrategie, denn über das hohe langfristige Wachstum wird jede Hochdividendenaktie langfristig geschlagen. Ein gutes Beispiel für eine Dividendenwachstumsaktie ist Microsoft (WKN: 870747).

Insgesamt sind hier höhere Kursgewinne als Dividendenerträge zu erwarten. Aus steuerlicher Sicht könnte dies Vorteile bringen, denn weniger Dividenden unterliegen einer geringeren Steuerbelastung. Kursgewinne unterliegen natürlich auch der Steuerpflicht, jedoch kann man meist ganz gut steuern, wann sie realisiert werden.

Aus perspektivischer Sicht könnte sich für langfristig orientierte Anleger die Dividendenwachstumsstrategie als vorteilhaft erweisen. Jedoch gibt es auch genügend Argumente für die Hochdividendenstrategie. Eine gute Rendite können am Ende beide Strategien einbringen.

