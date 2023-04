Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Halten

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2022 Empfehlung: Halten seit: 13.04.2023 Kursziel: 5,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.04.2023, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen Geschäftszahlen 2022 massiv durch weclapp-Verkauf geprägt Der erklärte Unternehmenszweck der 3U HOLDING AG liegt in der Erreichung einer nachhaltigen Wertsteigerung im Interesse ihrer Anteilseigner und aller übrigen Stakeholder. Dieses Ziel hat die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 überaus erfolgreich erfüllt. So konnten mit den Verkäufen der Beteiligungen an der weclapp SE und der InnoHubs GmbH erhebliche Wertsteigerungen im Portfolio realisiert werden. Insgesamt wurden dabei bei einem Mitteleinsatz von rund 24 Mio. Euro - zusätzlich zu zwischenzeitlich generierten Erträgen - Nettoerlöse von mehr als 160 Mio. Euro vereinnahmt. Neben den beiden Transaktionen, die das Zahlenwerk für 2022 maßgeblich geprägt haben, verlief aber auch die operative Entwicklung der fortgeführten Aktivitäten in allen drei Segmenten positiv. An dem außerordentlichen Erfolg des vergangenen Geschäftsjahres sollen die Aktionäre mit einer Dividende in Höhe von sage und schreibe 3,20 Euro je Anteilsschein teilhaben. Infolge der erheblichen Mittelzuflüsse aus den Beteiligungsverkäufen stellten sich die Bilanzverhältnisse des 3U-Konzerns mit einer Eigenkapitalquote von knapp 87 Prozent und einer Nettoliquidität von über 173 Mio. Euro zum Geschäftsjahresende äußerst komfortabel dar. Auch nach der geplanten Dividendenausschüttung von gut 117 Mio. Euro werden noch umfangreiche finanzielle Mittel verbleiben. Diese stehen sowohl für Investitionen in das organische Wachstum als auch für mögliche Zukäufe zur Verfügung. Dabei liegt der klare Fokus auf dem Segment SHK, wobei im Zuge des geplanten weiteren starken Wachstums - wie seinerzeit bei weclapp - auch die Möglichkeit eines zukünftigen Börsengangs in Betracht gezogen wird. Insofern ist perspektivisch eine mit der weclapp-Transaktion vergleichbare Erfolgsstory in einigen Jahren auch durchaus bei der Selfio GmbH und/oder der PELIA Gebäudesysteme GmbH denkbar. Aber auch darüber hinaus bleiben wir zuversichtlich, dass die 3U HOLDING AG mit ihren auf die Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und den Onlinehandel ausgerichteten Geschäftsmodellen auch zukünftig getreu ihrem Motto "Erfolgreich in Megatrends" agieren wird. Seit unserer letzten "Kaufen"-Empfehlung aus Mitte November hat die 3U-Aktie dem investierten Anleger einen kräftigen Kursgewinn von 30 Prozent beschert. Dabei wurde jüngst auch unser letztes Kursziel von 5,70 Euro erreicht bzw. kurzzeitig sogar überschritten. Auf Basis unserer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung billigen wir dem Papier derzeit noch ein Potenzial bis in den Bereich um 5,80 Euro zu. Daher empfehlen wir, den Anteilsschein der 3U HOLDING AG weiterhin zu "Halten". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26785.pdf

