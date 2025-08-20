Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH 20.08.2025 / 17:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2025 Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2025 Kursziel: 28,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 mehr als verdoppelt Die Halbjahreszahlen der GESCO SE zeigen Licht und Schatten: Auf Basis der um die Ende 2024 veräußerten Aktivitäten bereinigten Vorjahreswerte spiegelte sich die aufgrund der weiterhin schwierigen makroökonomischen Rahmenbedingungen anhaltende allgemeine Investitionszurückhaltung in einem um knapp 7 Prozent verringerten Auftragseingang wider. Demgegenüber lag der Konzernumsatz leicht über dem adjustierten Vergleichsniveau. Die Trennung von der AstroPlast und den beiden defizitären Doerrenberg-Geschäftsbereichen Gießerei und Stahlwerk sowie implementierte Kostensenkungs-, Optimierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen führten dabei dazu, dass die Ergebniskennzahlen deutlich über den ausgewiesenen Vorjahreswerten ausfielen. Insgesamt konnte sich die GESCO-Gruppe damit angesichts der anhaltend widrigen Rahmenbedingungen gut schlagen. Als sehr positiv werten wir zudem die am 1. Juli vollzogene und daher noch nicht in den Halbjahreszahlen enthaltene, rückwirkend zum 1. Januar 2025 erfolgte Akquisition der Eckart GmbH. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von knapp 6 Prozent auf rund 20 Mio. Euro, einer "gesunden und verlässlichen operativen Gewinnmarge", einer äußerst komfortablen Eigenkapitalquote von über 90 Prozent und einer guten bis sehr guten Erfüllung aller von GESCO für potenzielle Targets definierten Attraktivitätskriterien passt das Unternehmen unseres Erachtens hervorragend in das Beteiligungsportfolio. Aufgrund der Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Akquisition wird Eckart im laufenden Geschäftsjahr allerdings noch keinen nennenswerten Ergebnisbeitrag beisteuern. Zudem stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten weiterhin verhalten und das Branchenumfeld insbesondere auch bei der mit Abstand größten GESCO-Tochter Doerrenberg sehr herausfordernd dar. Daher hat der Vorstand seine Guidance trotz des Zukaufs unverändert belassen, wobei er aus aktueller Sicht beim Ergebnis eher einen Wert im unteren Bereich der Prognosebandbreite erwartet. Auf dieser Basis haben wir unsere Schätzungen aktualisiert und dabei angesichts der hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren konjunkturellen und branchenspezifischen Entwicklungen insgesamt eher vorsichtig angesetzt. Dabei haben wir zwar unsere Ergebnisprognose für 2025 reduziert, für die Folgejahre gehen wir jedoch aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklungen der Beteiligungen im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) von deutlich überproportionalen Profitabilitäts- und Ergebnissteigerungen aus. Und sollte zudem auch die bereits seit geraumer Zeit erhoffte konjunkturelle Belebung tatsächlich endlich einmal einsetzen, dann sollte die Wuppertaler Industriegruppe hiervon auch überproportional profitieren können. Auf dem aktuellen Kursniveau beläuft sich die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit 188,1 Mio. Euro lediglich auf 71,5 Prozent des zum Halbjahresende ausgewiesenen bilanziellen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 263,2 Mio. Euro, das 25,42 Euro je Aktie im Umlauf entspricht. Dabei verfügt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 60,5 Prozent unverändert über sehr solide Bilanzverhältnisse. Insgesamt bekräftigen wir daher einmal mehr unsere Ansicht, dass der GESCO-Anteilsschein auf dem derzeitigen Niveau deutlich unterbewertet ist, und stufen das Papier bei einem leicht auf 28,00 Euro erhöhten Kursziel unverändert als klaren "Kauf" ein. Dabei bietet der Titel vor allem auch mittel- bis längerfristig orientierten Anlegern eine interessante Möglichkeit, sich an einem potenzialstarken Portfolio mit markt- und technologieführenden Unternehmen des deutschen industriellen Mittelstands zu beteiligen. 