Original-Research: STO SE & CO. KGAA (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: STO SE & CO. KGAA - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STO SE & CO. KGAA Unternehmen: STO SE & CO. KGAA ISIN: DE0007274136 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.04.2023 Kursziel: 260,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Sto schlägt mit exzellentem Q4 die Ergebniserwartungen deutlich - Ausblick verspricht auch für 2023 spürbares Wachstum Sto hat heute wesentliche Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die vor allem ergebnisseitig unsere Erwartungen deutlich übertrafen. Auch die Guidance für das Jahr 2023 überzeugt und deutet trotz der Baukrise eine Fortsetzung des Wachstumstrends an. Wachstumsdynamik nimmt in Q4 nur moderat ab: Auf Gesamtjahressicht erzielte Sto Erlöse i.H.v. 1.787,4 Mio. Euro (+12,4% yoy) und bewegte sich damit auf Höhe der Guidance (1,79 Mrd. Euro) und unserer Erwartungen (1.784,9 Mio. Euro). Aufgrund einer im Jahresverlauf spürbar abflauenden Nachfrage lag der Umsatz bereinigt um Effekte aus Preiserhöhungen jedoch unter dem Vorjahresniveau. Zudem wirkten sich Währungs- und Erstkonsolidierungs-effekte leicht positiv aus. Für Q4 impliziert die Top-Line-Entwicklung ein moderat geringeres Wachstum (+9,6% yoy), nachdem Sto nach 9M noch zweistellig zulegen konnte (+13,2% yoy). Operative Marge in H2 leicht gesteigert: Angesichts drastischer Kostensteigerungen in der Beschaffung reduzierte sich die Rohertragsmarge auf 50,7% (-190 BP yoy). Das EBIT übertraf mit 129,7 Mio. Euro unsere Prognose (116,3 Mio. Euro) dennoch signifikant und markierte einen Zieleinlauf deutlich in der oberen Hälfte der Prognosebandbreite (114-134 Mio. Euro). Die EBIT-Marge (H2/22: 7,3%) verbesserte sich im zweiten Halbjahr damit sogar leicht ggü. H1 (7,2%) sowie dem Vorjahreszeitraum (H2/21: 6,8%). Aufgrund einer normalisierten Steuerlast ging das EAT jedoch um 5,9% yoy auf 89,1 Mio. Euro zurück. Der Dividenden-vorschlag von in Summe 5,00 Euro je Vorzugsaktie deckt sich exakt mit unserer Erwartung. Überraschend optimistische Guidance: Laut Vorstand entwickelte sich der Umsatz in Q1/23 insbesondere aufgrund der nassen Witterung sowie der tiefen Temperaturen insgesamt schwächer als erwartet und lag leicht unter dem Vorjahresniveau. Nichtsdestotrotz geht Sto für das Gesamtjahr von einer Umsatzsteigerung auf 1,91 Mrd. Euro (ca. +6,9% yoy) aus. Wir hatten uns aufgrund der noch im Februar deutlich pessimistischeren Indikationen aus dem Wettbewerbsumfeld sowie schwacher Baugenehmigungsdaten (s. Comment vom 22.02.) zuletzt wesentlich vorsichtiger positioniert und passen unsere Umsatzerwartung nach oben an. Mit Blick auf das EBIT rangiert die Zielspanne von Sto mit 118 bis 143 Mio. Euro (MONe alt: 124,5 Mio. Euro) wiederum um den Vorjahreswert, was auf anhaltenden Margendruck hindeutet. Allerdings verdeutlichte die Entwicklung im GJ 2022 erneut die i.d.R. konservative Herangehensweise des Vorstands sowie die u.E. hohe Preissetzungsmacht von Sto, sodass wir auch ergebnisseitig unsere Prognose moderat anheben. Die Guidance bezüglich des EBTs (117-142 Mio. Euro) zeigt zudem, dass Sto vor dem Hintergrund einer starken Bilanz und hoher Cash-Reserven (31.12.: EK-Quote 62,4%; Liquide Mittel 119,4 Mio. Euro) auch das veränderte Zinsumfeld nicht fürchten muss. Fazit: Sto überzeugt trotz der schwierigen makroökonomischen Lage im Bausektor weiterhin mit einer hohen Resilienz, was u.E. einmal mehr die strukturelle Stärke des Geschäftsmodells mit Fokus auf die Gebäudedämmung unterstreicht. Cash-bereinigt dürfte das KGV 2023e knapp unter 10x liegen. Nach Anpassung unserer Prognosen heben wir unser DCF-basiertes Kursziel auf 260,00 Euro an (zuvor: 240,00 Euro) und bestätigen das Rating "Kaufen". +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26795.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °