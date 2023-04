EQS-News: Viscom AG: Peter Krippner beendet Vorstandstätigkeit bei der Viscom AG

EQS-News: Viscom AG / Schlagwort(e): Personalie

Viscom AG: Peter Krippner beendet Vorstandstätigkeit bei der Viscom AG



14.04.2023 / 11:15 CET/CEST

Peter Krippner beendet Vorstandstätigkeit bei der Viscom AG Hannover, 14. April 2023 – Peter Krippner hat den Aufsichtsrat der Viscom AG darüber informiert, dass er auf eine Verlängerung seines Anstellungsvertrages als Vorstand Operations der Viscom AG über den 31. Mai 2023 hinaus verzichtet. Nach 35 Jahren Viscom-Zugehörigkeit war der Rückzug aus dem operativen Geschäft eine schwere Entscheidung; die Gründe hierfür liegen in der persönlichen Lebensplanung des heute 59-jährigen, teilte Peter Krippner mit. Herr Krippner wird der Viscom AG auch zukünftig beratend verbunden bleiben. Der Aufsichtsrat der Viscom AG bedauert die Entscheidung von Herrn Krippner sehr. Herr Krippner hat mit seinem großen Engagement und seiner Fachkenntnis aus dem Bereich der Bildverarbeitung einen erheblichen Anteil am Erfolg der Viscom AG über die letzten Jahrzehnte. Seine Fähigkeiten im Bereich der Inspektion elektronischer Baugruppen sind im Unternehmen und in der Branche geschätzt. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Viscom AG danken Herrn Krippner ausdrücklich für seine Tätigkeit sowie den unermüdlichen Einsatz für die Belange von Viscom und wünschen ihm weiterhin beruflichen Erfolg und persönliches Wohlergehen. Der Viscom-Vorstand wird ab dem 1. Juni 2023 aus den drei Vorständen Dr. Martin Heuser (Technik), Carsten Salewski (Vertrieb) und Dirk Schwingel (Finanzen) bestehen. Das Ressort von Peter Krippner übernehmen die Herren Dr. Martin Heuser (Entwicklung/Produktion) und Carsten Salewski (Vertrieb/Operations). Im operativen Tagesgeschäft werden sie vom neuen „Head of Operations“, Herrn Kai-Uwe Schablack, unterstützt.



Kontakt:

Viscom AG

Investor Relations

Sandra M. Liedtke

Carl-Buderus-Str. 9-15

30455 Hannover

Tel.: +49-511-94996-791

Fax: +49-511-94996-555

