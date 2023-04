ROUNDUP: Gerresheimer beschafft sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat sich mit einer Kapitalerhöhung am Markt frisches Geld beschafft. Die angebotenen 3,14 Millionen neuen Aktien seien für 86,50 Euro je Stück verkauft worden, teilte der MDax -Konzern am späten Dienstagabend in Düsseldorf mit. Der Bruttoemissionserlös liege bei 271,6 Millionen Euro.

Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts im Wege eines beschleunigten Verfahrens durch den Verkauf an institutionelle Investoren. Auf der Handelsplattform Tradegate sackte der Aktienkurs von Gerresheimer zuletzt im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft um fast dreieinhalb Prozent auf 87,70 Euro ab.

Der Nettoerlös verschaffe Gerresheimer die Flexibilität, weitere signifikante, profitable Wachstumschancen zu nutzen, hatte es in einer früheren Mitteilung geheißen. Dabei liege der besondere Fokus auf sogenannten High Value Solutions und "Medical Devices", einschließlich biologischer Lösungen wie GLP-1-verwandte Behandlungen.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2021/2022 in Höhe der angekündigten Dividende von 1,25 Euro pro Aktie voll gewinnberechtigt. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 24. April aufgenommen./jha/he/he