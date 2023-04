Wie stark ist der DAX noch? Netflix mit gemischten Zahlen, ASML unter Druck

Der DAX ist heute etwas schwächer und fügt sich nach einem erneuten Vortag mit Jahreshoch in eine Konsolidierungsphase ein. Insbesondere das überhitzte Sentiment bremst den Markt letztlich aus und lässt auf der Oberseite kaum Optionen, vor allem für Manager größerer Vermögen. Darüber sprechen wir einleitend mit unserem Händler Björn, der auf das Thema "FOMO" genauer eingeht.

Auch in den USA ist diese "Lähmung" deutlich zu sehen. Der VIX als Volatilitätsmesser notiert am Jahrestief, ebenso wie der VDAX in Deutschland. Entsprechend spannend sind daher neue Quartalszahlen. Am Vorabend war bereits die Netflix, der weltweit größte Streamingdienst, mit der Vorstellung seiner Q1-Bilanz an der Wall Street volatil aufgenommen worden. Da der Ausblick eher konservativ war, fiel die Aktie deutlicher zurück, aber scheint sich jedoch um die 300 Euro zu stabilisieren.

Zweiter Wert mit spannenden Zahlen ist heute ASML. Der holländische Chip-Maschinen-Hersteller sieht sich aktuellen Herausforderungen gegenüber, doch soll der Wachstumspfad danach ungebrochen fortgesetzt werden. Die Aktie reagiert leicht negativ. Über die Wettbewerber und die Margen sprechen wir ebenso, wie über die Einschätzungen der Analysten zu dieser Aktie.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

