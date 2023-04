EQS-News: tick Trading Software AG: tick Trading Software und Baader Bank beschließen strategische Partnerschaft

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

tick Trading Software AG: tick Trading Software und Baader Bank beschließen strategische Partnerschaft



21.04.2023 / 08:00 CET/CEST

Düsseldorf/München, 21. April 2023 – Zwei wichtige im deutschen Kapitalmarkt tätige Anbieter bündeln ihre Kräfte: Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304, Ticker: TBX) und die Baader Bank AG schließen sich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen und bündeln ihre Kompetenzen. In diesem Zuge stellt der Düsseldorfer Spezialist für Handelssoftware der Baader Bank seine Handelssystem-Plattform TBMX als technische Infrastruktur zur Verfügung. Damit erhält die Investmentbank aus Unterschleißheim bei München die Möglichkeit, ihren Kunden kurzfristig ein zuverlässiges und über viele Jahre in der Finanzbranche bewährtes Handels-Frontend anzubieten. „Wir freuen uns sehr, mit der Baader Bank einen weiteren großen Namen der deutschen Finanzindustrie zu unseren strategischen Partnern zählen und unser Know-how auf dem Gebiet der weltweiten Handelssysteme in gemeinsamen Projekten aufzeigen zu können“, erklärt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG (tick-TS). Die institutionellen Kunden der Baader Bank AG - Vermögensverwalter, Asset Manager, Fondsmanager und Kapitalanlagegesellschaften (KAGs) - können die TBMX-Plattform nutzen, um über 500.000 Wertpapiere, darunter Aktien, Anleihen, verbriefte Derivate, ETFs und börslich gehandelte Fonds an den angebundenen Marktplätzen zu handeln und direkt über die Kernbankensoftware der Baader Bank AG abzurechnen. Die TBMX-Plattform kann darüber hinaus erweitert werden, um unterschiedliche Marktdatenlieferanten und alternative Assetklassen wie z.B. Krypto-Währungen einzubinden sowie erweiterte Funktionalitäten wie Wertpapier-Leihe, Rückkaufvereinbarungen (Repos) und Fremdwährungshandel (FX) zu integrieren. „Der hohe Grad an Professionalität und Expertise sowie das enorme Tempo, mit denen die Experten von tick-TS selbst anspruchsvollste Projekte umsetzen, hat uns überzeugt“, sagt Oliver Riedel, Vorstand der Baader Bank und dort unter anderem verantwortlich für den Bereich Brokerage. Ein großer Reiz der Partnerschaft liegt für beide Unternehmen in relevanten Synergieeffekten und der Möglichkeit, gemeinsam größer zu denken. „Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Kooperation zukünftig weitere Neukunden mit sich bringt, etwa solche, die die Baader Bank über ihre Handelsinfrastruktur anbindet“, so tick-TS CEO Carsten Schölzki. Auch Oliver Riedel sieht große Vorteile im Hinblick auf die Kundenakquise: „Die technische Optimierung des Handels-Frontends für unsere professionellen Kunden macht unser Angebot für bestehende und potenzielle Interessenten noch attraktiver“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Baader Bank. Über die tick Trading Software AG Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A0LA304, Kürzel: TBX) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Über die Baader Bank AG Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 490 Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) ist die Baader Bank in den Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv. www.baaderbank.de Pressekontakt: newskontor – Agentur für Kommunikation

