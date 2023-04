IRW-News: First Tin Plc: First Tin Plc. - Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Einberufung der Jahreshauptversammlung

IRW-PRESS: First Tin Plc: First Tin Plc. - Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Einberufung der Jahreshauptversammlung

April 21, 2023, First Tin (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd), ein Zinnentwicklungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand sowohl in Deutschland als auch in Australien, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Aktionären heute seinen Jahresbericht und Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr zusammen mit der Ankündigung der Jahreshauptversammlung zugestellt hat.

Die Jahreshauptversammlung wird am 27. Juni 2023 um 12 Uhr Ortszeit im 1. Stock des Gebäudes 47/48 Piccadilly, London, W1J 0DT stattfinden.

Kopien aller Dokumente sind auf der Website des Unternehmens unter https://firsttin.com/ verfügbar.

Hinweise für Redakteure

First Tin ist ein nach ethischen Grundsätzen handelndes, zuverlässiges und nachhaltiges Zinnproduktionsunternehmen, das von einem Team renommierter Zinnspezialisten geleitet wird. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein Zinnlieferant in konfliktfreien Ländern mit geringem politischem Risiko zu werden, indem es schnell hochwertige Zinnvorkommen mit geringen Investitionskosten in Deutschland und Australien entwickelt.

Zinn ist ein kritisches Metall, das für jeden Plan zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Welt unerlässlich ist, dennoch sind die Vorräte in Europa sehr gering. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage zusammen mit der Verknappung dazu führen wird, dass Zinn in absehbarer Zukunft anhaltende Marktdefizite aufweisen wird. Das Risiko der Projekte des Unternehmens wurde durch bis dato durchgeführte umfangreiche Arbeiten erheblich reduziert.

First Tin hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von drei Jahren zwei Zinnminen unter Anwendung der besten Umweltstandards in Betrieb zu nehmen, die eine Versorgung aus sicheren Herkunftsgebieten bieten, um die derzeitige globale saubere Energie- und Technologierevolution zu unterstützen.

