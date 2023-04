ROUNDUP/Aktien New York: Dow weiter stabil vor Zahlen von Techriesen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag weiterhin überwiegend in Wartestellung geblieben. Zahlreiche vorgelegte Quartalsberichte zeigten Licht und Schatten. Doch bevor nicht nach Börsenschluss mit Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zwei der ganz großen Technologiekonzerne ihre Zahlen veröffentlichen, herrscht überwiegend Zurückhaltung. Außerdem steht Anfang Mai auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, was für Zurückhaltung sorgen dürfte. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher.

Der Dow Jones gab im frühen Handel um moderate 0,20 Prozent auf 33 808,64 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,77 Prozent auf 4105,37 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,78 Prozent auf 12 868,88 Punkte ein.

Konjunkturseitig gab es vor allem Daten vom Häusermarkt, die positiv überraschten. Das vom Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen blieb dagegen hinter den Schätzungen zurück. Belastet wurde der Indikator durch spürbar eingetrübte Erwartungen, die laut dem Marktforschungsinstitut weiterhin auf eine Rezession hindeuten. Die Bewertung der aktuellen Lage hellte sich hingegen etwas auf.

Quartalsberichte kamen unterdessen aus den verschiedensten Branchen. Allein im 30 Werte umfassenden Dow Jones legten vier Unternehmen Zahlen vor: Die Aktien des Mischkonzerns 3M nahmen mit plus 1,3 Prozent die Index-Spitze ein. Nach einem Umsatzrückgang zum Jahresstart will 3M noch mehr Stellen streichen. In Summe sind nun fast zehn Prozent der Belegschaft betroffen. Am Ende des bekanntesten Wall-Street-Index büßten die Aktien von Dow Inc 3,7 Prozent ein. Der Chemiekonzern bekam im ersten Quartal weiterhin die Zurückhaltung seiner Kunden zu spüren.

Verizon gaben mit minus 0,4 Prozent ebenfalls nach. Der Quartalsumsatz des Telekomkonzerns litt unter einem schwächer als erwartet ausgefallenen Mobilfunkgeschäft mit Privatkunden. Beim Fast-Food-Riesen McDonald's liefen dagegen die Geschäfte zu Jahresbeginn rund, was der Aktie zum Handelsstart ein Rekordhoch bescherte. Rasch jedoch setzten Gewinnmitnahmen ein und zuletzt ging es 1,0 Prozent abwärts.

Im S&P 100 standen die UPS-Papiere im Blick. Sie sackten um 9,4 Prozent ab und damit an das Index-Ende. Angesichts geringerer Sendungsmengen wurde der Paketdienst etwas zurückhaltender für das laufende Jahr. Auch Danaher und GM zeigten sich nach vorgelegten Quartalsberichten sehr schwach, während Pepsico Index-Favorit war mit plus 2,0 Prozent. Der US-Getränkeriese hatte nach einem guten Start in das neue Jahr seine Ziele angehoben.

Nachbörslich werden Microsoft Alphabet über ihr Quartal berichten, deren Aktien aktuell leicht schwächelten. Am Mittwoch nach Börsenschluss folgt die Facebook-Mutter Meta und am Donnerstag Amazon und Intel . Die Zahlen des iPhone-Herstellers Apple stehen Anfang Mai auf der Agenda./ck/zb