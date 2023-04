Telefónica Deutschland - Objektive Auswertung plus Bodenbildung

Im Rahmen eines unserer Lieblingsansätze kombinieren wir die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“. Anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und Average True Range (ATR) sollen vornehmlich trendstarke, schwankungsarme Titel selektiert werden. Genau in diese Kategorie fällt derzeit ein Titel, welchen wir schon lange nicht mehr analysiert hatten: Die Aktie von Telefonica Deutschland. Neben dieser objektiven Auswertung ist aber zudem ein Abgleich mit der konkreten charttechnischen Situation sinnvoll. Auch unter diesem Blickwinkel befindet sich der Telekomtitel in einer extrem spannenden Ausgangslage. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends seit Oktober 2015 (akt. bei 2,67 EUR) könnte sich die gesamte Kursentwicklung seit März 2019 letztlich als mehrjährige Bodenbildung erweisen (siehe Chart). Für einen großen Befreiungsschlag fehlt (bisher) noch ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 3 EUR. Lohn der Mühen wäre allerdings ein deutliches Kurspotential von 1 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von rund 4 EUR. Um die Ausbruchschance zu erhalten, sollte das Papier zukünftig nicht mehr in den o. g. ehemaligen Abwärtstrend zurückfallen.

Telefónica Deutschland (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Telefónica Deutschland

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

