DATADOG - Achterbahnfahrt nach AMAZON-Zahlen

Datadog Inc. - WKN: A2PSFR - ISIN: US23804L1035 - Kurs: 70,210 $ (Nasdaq)

Der Achterbahnfahrt der Amazon-Aktie schlossen sich gestern am späten Abend auch viele Cloud-Aktien an. Was war der Grund? Der Amazon-CFO Brian T. Olsavsky warnte im Call vor einem langsameren Wachstum der Cloudsparte AWS. Unternehmen würden aktuell wie Amazon ihre Ausgaben optimieren, zeigen sich daher weniger investitionsfreudig. Bereits in den Zahlen war das nachlassende Wachstum von AWS erkennbar. Erstmalig sank der Umsatz in der Sparte, verglichen mit dem Vorquartal. Im Jahresvergleich fiel das Wachstum mit 16 % ebenfalls eher dürftig aus. Im Vorquartal lag es noch bei 20 %, 2021 sogar bei 40 %.

Die Börse denkt oft einfach. Nach den Olsavsky-Aussagen mussten auch die Aktien von anderen Unternehmen mit Cloudgeschäft Federn lassen. Nach anfänglich 10 % Plus drehte die Aktie des SaaS-Datenanalyse-Spezialisten Datadog ins Minus. Datadog wird in der kommenden Woche am 4. Mai die Zahlen zum ersten Quartal präsentieren. Interessant: Datadog hat eine reine Weste, was Quartalszahlen anbelangt. In den letzten 14 Quartalsberichten übertraf das Management die Markterwartungen größtenteils deutlich. Das alleine muss natürlich keine positive Kursreaktion bedeuten, wie der Chartverlauf deutlich zeigt, denn auch auf den Ausblick kommt es an.

Analysten erwarten ein Rekordergebnis von 0,24 USD je Aktie, was einer Verdopplung des Gewinns zum Vorjahresquartal entsprechen würde. Im Vorquartal hatte der Gewinn je Aktie wiederum bei 0,19 USD gelegen.

Bodenbildung läuft weiter

Charttechnisch ist bei Datadog noch alles drin. Die Stabilisierungsphase seit dem Jahreswechsel hält an. Negativ wäre ein Bruch des Tiefs bei 61,34 USD, was Abgaben in Richtung eines Gaps bei 57,18 USD auslösen könnte. 69,73 bis 72,60 USD deckeln aktuell den Kurs. Erfreulich wiederum wäre ein Anstieg über 89 USD, was mittelfristig Potenzial in Richtung 120,75 USD freisetzen würde.

Fazit: Datadog ist ein spannendes Unternehmen. Bei Schwäche können Investoren durchaus einen ersten Fuß in die Tür stellen. Eine abgeschlossene Bodenbildung liegt bei der Aktie im großen Bild aber erst über 89 USD vor, weshalb weiter Geduld gefragt ist.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 1,68 2,09 2,66 Ergebnis je Aktie in USD 0,98 1,06 1,41 Gewinnwachstum 8,16 % 33,02 % KGV 72 66 50 KUV 13,5 10,8 8,5 PEG 8,1 1,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Datadog-Aktie

