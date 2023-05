ANALYSE-FLASH: Credit Suisse senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,10 auf 7,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Medienkonzern müsse im zweiten Halbjahr im Rahmen einer konjunkturellen Erholung eine deutliche Trendwende schaffen, um seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Szenario könnte aufgrund des verbesserten Ifo-Geschäftsklimas zwar zutreffen. Doch in der Vergangenheit habe sich das Management bisweilen zu optimistische Ziele gesetzt./gl/edh

