DAX erreicht 16000 - Vonovia zieht weiter an - NVIDIA schon zu teuer? JPMorgan

Zum Wochenstart im DAX heute kann sich der Index weiter auf der Oberseite an neuen Verlaufshochs orientieren und erneut ein Jahreshoch erzielen. Nachdem wir den April bereits auf diesem Level abschliessen konnten, gelang am Morgen der Sprung an die 16.000er-Marke. Scheinbar ein zu hohes Level erst einmal, denn der Index korrigierte diesen Sprung direkt wieder und notiert zum Mittag nun leicht im Minus.

Auf die Gesamtsituation und das Sentiment geht Daniel Saurenz heute im Interview ausführlich ein. Dabei stehen auch die Termine der Woche, respektive von den Notenbanken im Fokus. Am Mittwoch tagt die US-Notenbank FED, am Donnerstag die EZB. Als sehr zinssensitiv ist die Vonovia daher in der Berichterstattung ausgesucht worden. Deren Aktien bewegen sich im Vorfeld der Quartalszahlen auf die 20-Euro-Marke zu, nachdem der Abverkauf vom letzten Jahr bis Anfang April dieses Jahres sogar im Tief den Emissionskurs erreichte. Ist damit eine Bodenbildung vollzogen?

Einen "Boden" im weitesten Sinne gibt es nun auch bei der First Republic Bank. Am Wochenende wurde bekannt, dass JPMorgan Chase im Übernahmepoker die "richtigen Karten" hatte und alle Zweigstellen nebst den Kundeneinlagen bei sich eingliedern darf. Hinzu kommen staatliche Garantien, was sich für den Branchenprimus letztlich als gutes Geschäft gestalten dürfte.

Auf ein gutes Geschäft wartet Adidas weiterhin. Der CEO hat sich dafür noch etwas Zeit für die Umstrukturierung des Konzerns ausgebeten.

Volle Kraft voraus sieht indes der CEO von NVIDA sein Unternehmen aufgestellt und verweist auf die höhere Dynamik gegenüber den Konkurrenten Intel und AMD. Da AMD heute Abend Quartalszahlen meldet, ist dies auch direkt vergleichbar. Wir vergleichen im Video erst einmal die Performance der Halbleiterwerte und kommen auf eine sehr erstaunliche Erkenntnis.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.