Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Plus - Dax-Rekord in Reichweite

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.417 Punkte. Damit bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkten in Reichweite. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird am Montag 0,1 Prozent höher erwartet.

Vor dem Wochenende war der Dax erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gegangen waren. Letztlich war der Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden. Trump empfängt nun am Montag den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Mehrere europäische Spitzenpolitiker begleiten ihn.

Das Treffen könnte die Weichen für ein Ende des Krieges in der Ukraine stellen und diese Aussicht könnte die Fantasie der Marktteilnehmer beflügeln und dem Dax die nötigen Impulse für einen neuen Höhenflug geben, kommentierte Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades. "Die Hoffnungen ruhen auf dem Potenzial neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten, die sich nach einem möglichen Friedensschluss ergeben könnten."

Dessen ungeachtet legten am Montag die im August bislang schwachen Aktien von Rheinmetall auf Tradegate um gut 1 Prozent zum Xetra-Schluss zu. Ohne eine Waffenruhe in der Ukraine und ohne konkrete Friedensbekundungen seitens des Kreml fühlen sich Anleger von Rüstungswerten offenbar wieder angelockt. Hensoldt und Renk verbuchten ebenfalls vorbörsliche Aufschläge.

Die Papiere der Commerzbank sanken auf Tradegate um 1,2 Prozent zum Xetra-Schluss. Die Deutsche Bank strich nach dem starken Lauf der Papiere ihre Kaufempfehlung und votiert nun mit "Hold".

TAG Immobilien will nach einem Zukauf in Polen künftig einen höheren Anteil des operativen Gewinns als Dividende direkt an die Aktionäre weitergeben. Auf Tradegate gewannen die TAG-Papiere 0,8 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss./ajx/mis