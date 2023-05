Aktionäre von UPS erhalten Dividende

Der amerikanische Logistikkonzern UPS Inc. (ISIN: US9113121068, NYSE: UPS) zahlt am 1. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,62 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 15. Mai 2023. Anfang Februar 2023 kündigte UPS im Vergleich zum Vorquartal (1,52 US-Dollar) eine Steigerung der Dividende um 7,3 Prozent an.

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtauszahlung bei 6,48 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 175,83 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,69 Prozent. UPS (United Parcel Service of America) hat seine Dividende nach eigenen Angaben seit 14 Jahren jedes Jahr erhöht.

UPS gehört zu den größten Logistikunternehmen der Welt. Der Konzern ist seit 1976 in Deutschland tätig. Der Unternehmenssitz liegt in Atlanta. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte UPS einen Umsatz von 22,93 Mrd. US-Dollar nach 24,38 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 25. April 2023 mitgeteilt wurde. Der operative Ertrag (non-GAAP) lag bei 2,55 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,3 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,14 Prozent im Plus (Stand: 3. Mai 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 152,73 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de