IRW-News: First Class Metals Plc.: First Class Metals: Bodenprobennahmen 2022 bestätigen Potenzial für Goldmineralisierung bei Esa

IRW-PRESS: First Class Metals Plc.: First Class Metals: Bodenprobennahmen 2022 bestätigen Potenzial für Goldmineralisierung bei Esa

4. Mai 2023 / IRW-Press / - First Class Metals PLC (First Class Metals, FCM oder das Unternehmen), ein Metallexplorationsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich, das in seinen umfassenden kanadischen Konzessionen Schreiber-Hemlo und Sunbeam nach großen Metallentdeckungen sucht, freut sich, ein Update hinsichtlich der geochemischen Ergebnisse der Bodenprobennahmen im Konzessionsgebiet Esa bereitzustellen.

Höhepunkte:

- Im Jahr 2022 wurden insgesamt 478 Bodenproben von elf vorwiegend subparallelen, von Norden nach Süden verlaufenden Bodenlinien entnommen.

- Es wurde eine unregelmäßige, 4 km lange anomale Zone identifiziert, die der Oberflächenstruktur der vermuteten Scherung entspricht.

- Mehrere Abschnitte mit 10 bis 95 ppb Gold (Au) und wichtigen Spurenelementen, einschließlich Molybdän (Mo), Antimon (Sb) und Arsen (As)

- Anomale Abschnitte, die durch die Bodenprobennahmen sowie die Hintergrundmagnetik identifiziert wurden und die nordöstlich verlaufenden Strukturen verdeutlichen, die die Scherung durchschneiden, einschließlich

- eines identifizierten Hemlo-ähnlichen, eckigen Felsbrockens mit 0,7 ppm Au, was als bedeutsam erachtet wird

Marc J Sale, CEO von First Class Metals, sagte:

Die Ergebnisse zeichnen weiterhin das Bild einer potenziellen Goldmineralisierung in Zusammenhang mit soliden Strukturen, was das Vertrauen in die Scherzonentheorie stärkt. Wir sind mit der Übereinstimmung zwischen diesen Ergebnissen und der zuvor gemeldeten geophysikalischen Interpretation äußerst zufrieden. Die geplanten Arbeiten werden die Beschreibung der vorrangigen Ziele sowie die Einreichung eines Antrags auf eine Explorationskonzession weiter unterstützen.

Konzessionsgebiet Esa

Das Konzessionsgebiet Esa besteht aus 86 Schürfrechten, erstreckt sich über etwa 20,6 km² und liegt etwa 11 km nordöstlich der Goldmine Barrick Hemlo, unmittelbar südlich des Konzessionsgebiets North Hemlo von FCM. Das Konzessionsgebiet wird von einer abgeleiteten bogenförmigen Struktur durchschnitten, die als Scherzone interpretiert wird und in etwa von Westen nach Osten im mittleren Teil des Blocks verläuft. Diese Struktur ist eine von drei ähnlichen Strukturen im Schenkel North Hemlo, von denen zwei auch den Block North Hemlo (und Magical) durchschneiden (siehe Abb. 01).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70388/FirstClass_040523_DEPRcom.001.png

Abb. 01: Das regionale Umfeld des Konzessionsgebiets Esa mit der Goldmine Hemlo und insbesondere den bogenförmigen, subparallelen vermuteten Scherungen im Norden

Das Konzessionsgebiet befindet sich zwischen dem Pluton Cedar Lake und dem Pluton Musher Lake: Intrusionen werden als wichtige Komponenten erachtet, die mineralreiche Flüssigkeiten treiben, und wirtschaftliche Mineralisierungen werden oftmals in Verbindung mit den Kontakten oder Strukturen vorgefunden, die mit dem Intrusionsereignis in Zusammenhang stehen.

Es gibt einen zweiten subparallelen, potenziell mineralisierten, in West-Ost-Richtung verlaufenden Abschnitt im südlichen Teil. Es wurde eine Reihe von in Nord-Süd- und Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Strukturen identifiziert, die laut Paterson Grant Watson (PGW) oftmals mit einer Mineralisierung in Zusammenhang stehen.

Insgesamt wurden 478 Bodenproben von elf vorwiegend subparallelen, Nord-Süd-Linien im Jahr 2022 entnommen, die durchschnittlich etwa 400 m voneinander entfernt und orthogonal zur vermuteten bogenförmigen Scherung verlaufen, die das Konzessionsgebiet Esa durchschneidet (siehe Abb. 02).

Im Rahmen der Erkundungsarbeiten wurde auch ein Hemlo-ähnlicher, eckiger Felsbrocken mit 0,7 ppm Au identifiziert, was als bedeutsam erachtet wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70388/FirstClass_040523_DEPRcom.002.png

Abb. 02 zeigt die Linien der Bodenprobennahmen sowie den Standort der Schürfprobe mit 0,7 ppm. Beachten Sie die in Nord-Süd-Richtung und die nordwestlich verlaufenden Strukturen, die durch die Magnetik hervorgehoben werden.

Die im Rahmen der Bodenprobennahmen beschriebenen Anomalien bestätigen das Potenzial der Scherung. Es scheint jedoch dort eine Konzentration höherer Ergebnisse zu geben, wo die Scherung von in etwa in Nord-Süd-Richtung bis nordnordöstlich verlaufenden Strukturen durchschnitten wird. Die Extrapolation dieser nördlichen Strukturen ist jener Ort, an dem sich der Felsbrocken befindet (siehe Abb. 03).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70388/FirstClass_040523_DEPRcom.003.jpeg

Abb. 03 zeigt die anomalen Abschnitte, die im Rahmen der Bodenprobennahmen identifiziert wurden, sowie die Hintergrund-Magnetik, die die nordöstlich verlaufenden Strukturen hervorheben, die die Scherung durchschneiden.

Weitere Arbeiten an der Scherung sowie Schürfgrabungen im Bereich des Felsbrockens sind gerechtfertigt. Zunächst sind weitere Bodenprobennahmen geplant, um das Potenzial der in Nord-Süd-Richtung sowie nordöstlich verlaufenden Strukturen besser zu definieren, die die Mineralisierung enthalten/beeinflussen, die in Zusammenhang mit der Scherung identifiziert wurde. Darüber hinaus sind allgemeine geologische Kartierungen und Schürfgrabungen entlang der Scherung geplant, während der Antrag auf eine Explorationskonzession von den First Nations geprüft wird. Dies würde anschließend Abtragungen und Schürfgrabungen vor einem Aufklärungsbohrprogramm ermöglichen, sofern dies gerechtfertigt ist.

First Class Metals PLC - Hintergrund

First Class Metals konzentriert sich auf die Exploration in der kanadischen Provinz Ontario, die international den Ruf einer erstklassigen Explorationsdestination hat und über einen florierenden Mineralexplorationssektor mit soliden Junior-Unternehmen verfügt. Vor allem das Hemlo-Camp ist eine bewährte und international renommierte Adresse für die Gold- und VMS-Exploration. Dieses geologische Terran kann mit beachtlichen Fördermengen von Basismetallen und Edelmetallen sowie einer großen Zahl von Explorationsprojekten mit zahlreichen prospektionswürdigen Mineralvorkommen punkten.

FCM hat mit Explorationsprogrammen begonnen, die auf der detaillierten Überprüfung historischer Daten und verfügbarer Informationen in und um seine sieben Schürfrechteblöcke basieren, die über 180 km² umfassen.

Abb. 5: Die ursprünglichen Schürfrechteblöcke, die das Konzessionsgebiet North Hemlo bildeten. Beachten Sie, dass Pezim II (33 Schürfrechte) nunmehr das umbenannte JV-/Earn-in-Konzessionsgebiet West Pickle Lake von Palladium One ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70388/FirstClass_040523_DEPRcom.004.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

