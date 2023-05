Wochenfazit nach Apple-Daten, Jahreshoch DAX und Nasdaq, Adidas und Gold

Der Wochenausklang stand im Zeichen des US-Arbeitsmarktes. Wir ziehen für Sie ein Fazit zu diesen Daten im Umfeld der Zinsanhebung der US-Notenbank FED und blicken auf die Entwicklung der internationalen Indizes. Erneut war der DAX stärker als die Wall Street, was jedoch nur mit leichten Aufschlägen einherging.

Herausragend war der Wochengewinner Adidas und der Wochenverlierer Zalando. Beide Aktien gab es im Wochenverlauf in der ausführlichen Berichterstattung - bitte dazu die Playlist auf YouTube noch einmal sichten, doch das Chartbild zum Wochenausklang mit entsprechenden Signalen aus der Technischen Analyse haben wir hier eingebunden.

Aus den USA dominierte Apple das Geschehen. Als schwergewichtigster Wert der Wall Street wurden die Zahlen mit Spannung erwartet und zeigten am Freitag ihre Wirkung. Sie verhalten dem Nasdaq letztlich zu einem Rücklauf an das Jahreshoch und dem Dow Jones beinahe zum Sprung in die Gewinnzone auf Wochensicht.

Was gab es an News bei Apple, über die wir in der Freitagssendung nur am Range gesprochen hatten? Dies erfahren Sie im Video!

Mit Blick auf die Quartalszahlen und die Termine in der nächsten Wochen haben Sie einen umfassenden Blick auf die kommenden Handelssessions.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.