ASML: Chance von 30,50 Prozent p.a.!

Der Branchenprimus Taiwan Semiconductor meldete einen Rückgang seiner geplanten Investitionen für 2023 um mehr als zehn Prozent. Dies hatte auch Auswirkungen auf die niederländische ASML. Taiwan Semiconductor zählt zu den wichtigsten Kunden von ASML, dem weltweit größten Anbieter von Lithografie Systemen für die Halbleiterindustrie. Der niederländische Konzern meldete am 19. April seine Zahlen zum ersten Quartal. Sie wurden vom Markt eher enttäuschend aufgenommen. Der Umsatz von ASML stieg im ersten Quartal auf 6,75 Milliarden Euro. Die Bruttomarge sank im Quartalsvergleich auf 50,6 Prozent, fiel aber besser aus als prognostiziert. Das Unternehmen verdiente knapp zwei Milliarden Euro, verglichen mit 1,8 Milliarden Euro im Vorquartal.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild kennt der Chartverlauf des Aktienkurses von ASML von 2012 bis Ende Juli 2021 nur die Richtung nach oben. Nach der Bildung eines Doppeltops am Level von 778,00 Euro im Zeitraum September bis November 2021 folgt eine ausgewachsene Konsolidierung. Die Abwärtssequenz zeigt in der Spitze ein Ausmaß von knapp 52 Prozent an Kursverlust und bildete das partielle Tief bei 375,75 Euro am 13. Oktober 2022 aus. So schnell die Marktteilnehmer für ein „Over Shooting“ nach unten sorgten, so schnell war auch die Erholung. Vom 13. Oktober 2022 bis 16. November 2022 kann ein Kursgewinn von 54 Prozent beobachtet werden. Seit Januar 2023 hat sich die wilde Berg- und Talfahrt wieder etwas beruhigt und der Kurs bildet eine Seitwärtsrange mit dem Widerstand bei 633,30 Euro und der Unterstützung bei 545,60 Euro. Das aktuelle Kursmuster könnte mit einem Inline-Optionsschein kapitalisiert werden, wo eine Seitwärtsbewegung die Chance für einen Gewinn eröffnet.