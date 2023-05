40 % Kursplus seit Jahresbeginn – und kein Ende in Sicht?

Ein Kursplus von über 40 % innerhalb weniger Monate ist zweifellos eine ansehnliche Kursentwicklung. Kaum zu glauben, dass ausgerechnet eine Schnellrestaurantkette aus den USA einen so beeindruckenden Kurszuwachs erzielt hat. Die Rede ist von der auf Tex-Mex-Küche spezialisierten Fast-Food-Kette Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5). Was steckt hinter dieser fulminanten Entwicklung und kann das künftig so weitergehen?

Heiß, heißer, Chipotle

Chipotle Mexican Grill ist schon seit Jahren auf Erfolgskurs. Die Kette wurde bereits 1993 gegründet und bietet mexikanische Gerichte wie Burritos, Tacos und Bowls an. Diese werden vor den Augen des Kunden frisch und wunschgemäß zubereitet. Der Fokus liegt dabei auf frischen Zutaten aus biologischem Anbau und auf Nachhaltigkeit. So sollen bis 2025 alle Zutaten von lokalen Landwirten bezogen werden. Bestellungen können auch von unterwegs oder online aufgegeben und an einem Abholschalter mitgenommen werden. Chipotle betreibt heute über 3.200 Restaurants in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und England. Langfristig wird allein in den USA und Kanada eine Ausweitung auf 7.000 Standorte angestrebt.

Dabei war das Unternehmen über die letzten Jahre konsequent profitabel. Nicht einmal die vorübergehenden Schließungen von Restaurants während der Pandemie konnten dem Erfolg einen Dämpfer versetzen. Das Online- und Liefergeschäft lief so gut, dass man 2020 sogar mehr verdiente als im Jahr zuvor. Das hat kaum ein anderes Unternehmen aus dieser Branche geschafft. Die Pandemie hat das Unternehmen also ganz klar dazu veranlasst, sich stärker auf die Digitalstrategie zu konzentrieren. Dadurch werden nun rund 39 % des Umsatzes mit digitalen Bestellungen erzielt. Dieses inzwischen sehr wichtige Standbein wird mit verbesserten Apps, Prämienprogrammen und gezieltem Social-Media-Marketing gestärkt.

Finanziell alles im grünen Bereich

Viele Wachstumsunternehmen haben Schwierigkeiten, ihre Wachstumsraten über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Nicht so Chipotle! Das Unternehmen hat in den letzten Jahren solide Finanzergebnisse erzielt. So ist der Umsatz in den letzten fünf Jahren auf bestehender Fläche um mehr als 8 % pro Jahr gewachsen. Der Umsatz lag im ersten Quartal 2023 bei 2,37 Mrd. US-Dollar – das entspricht einem Zuwachs von 17,23 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dank geschickter Preiserhöhungen und einer besseren Auslastung der Filialen ist es Chipotle außerdem gelungen, die operative Gewinnmarge auf nun 15,5 % zu steigern (Q1 2023).

Darüber hinaus ist das Unternehmen schuldenfrei und verfügt über eine sehr komfortable Cash-Position. Bislang ist man ohne Kapitalerhöhungen ausgekommen; die Expansion wird aus unternehmenseigenen Mitteln finanziert.

Kann das so weitergehen?

Das Kursplus seit Jahresbeginn ist wahrscheinlich vor allem den letzten Quartalsergebnissen zuzuschreiben, die die Analystenschätzungen deutlich übertroffen haben. Wie weit die Aktie bei einem aktuellen Kurs von gut 1.830 Euro (Mai 2023) kurzfristig noch steigen kann, ist jedoch fraglich. Natürlich sprechen so einige Faktoren dafür, dass Chipotle kräftig weiterwächst. Die Expansion ist voll auf Kurs und soll auch auf internationaler Ebene weiter vorangetrieben werden. Zudem haben rund 80 % der neu eröffneten Restaurants einen Drive-Thru-Schalter, mit dem noch profitablere Bestellungen abgewickelt werden können.

Obendrein hält das Kundeninteresse scheinbar trotz Preiserhöhungen an, was unter anderem der eher zahlungskräftigen Kundschaft zu verdanken ist. Die Zahl der Kunden ist im abgelaufenen Quartal nämlich wieder einmal gestiegen – obwohl Chipotle die Preise im Schnitt rund 10 % angehoben hat. Das nennt man Preissetzungsmacht!

Dem Wachstum von Chipotle steht im Moment also nicht viel im Weg. Zahlreiche Analysten, darunter auch die Bank of America, haben ihre Schätzungen und Kursziele angehoben. Ob die Kursentwicklung damit Schritt halten kann? Schwer zu sagen. Wenn es langfristig weiter so gut läuft, ist da bestimmt noch was zu holen. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass jetzt gerade der günstigste Einstiegszeitpunkt ist …

