TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 11. Mai 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (14 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Leoni, Q1-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: DIC Asset, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen 07:30 DEU: About You, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (10.00 Pressecall, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Engie, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q1-Zahlen 08:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 09:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 18:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:30 DEU: Metro, Halbjahreszahlen 22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen ITA: De Longhi, Q1-Zahlen ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23 08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Inlandstourismus 03/23 09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Pk Bahn-Gewerkschaft EVG zur Verkündung neuer Warnstreik-Termine + 09.00 EVG-Geschäftsstelle in Köln, Johannisstr. 54 + 11.15 Köln Hauptbahnhof: Pressestatement von DB-Personalvorstand Martin Seiler zum angekündigten Streik bei der Bahn DEU: German Startup Awards des Bundesverband Deutsche Startups e.V., Berlin Eröffnung mit Keynote von Bundeskanzler Olaf Scholz 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei der Annullierung eines Flugs wegen Tod des Copiloten 08:30 DEU: Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft mit Bundesbauministerin Geywitz und Bundesjustizminister Buschmann, Berlin + 11.30 Rede Bauministerin Klara Geywitz (SPD) + 16.00 Rede Grünen-Chef Omid Nouripour + 17.15 Rede Justizminister Marco Buschmann (FDP) 13:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes PlasticsEurope Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland, Essen DEU: Auftaktveranstaltung Nationale Plattform «Zukunft des Tourismus» mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janecek + 14.00 Rede Habeck SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister, Stockholm

