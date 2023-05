DAX seitwärts, Bayer-Aktie unter Druck, Siemens Energy profitiert, Nagarro

Erneut konnte der DAX mit einem schwungvollen Start den Handelstag und damit die Woche einleiten. Doch kurz darauf folgte eine erste Ernüchterung, die den Index damit weiter in seiner Seitwärtsphase hält. Die Stimmung ist dennoch positiv, wie der Fear and Greed Index aufzeigt.

Unser Händler Veith kommentiert das Marktgeschehen und bringt dabei einige Aktien mit, die besonders stark im Interesse der Marktteilnehmer stehen.

Der DAX-Verlierer Bayer ist der erste Wert, der schon nach den Quartalszahlen vor einer Woche stark gelitten hatte. Nun steht neben dem Thema Glyphosat auch der Chefwechsel und eine mögliche Gewinnwarnung des Unternehmens im Fokus. Beide Punkte sorgen für Unsicherheit beim Aktienkurs.

Weitaus besser lief es bei Siemens Energy. Die Abspaltung von Siemens punktet heute erneut und erreicht das IPO-Niveau. Nachdem der Kurs im letzten Jahr stak unter Druck geriet, konnte sich der Aktienkurs seit Ende Oktober wieder verdoppeln. Was zeigen die Aussichten und Quartalszahlen auf?

Mit Nagarro kommt ein IT-Dienstleister heute unter die "Räder" und verliert in der dritten Reihe der Aktienindizes gleich zweistellig. Zu Unrecht? Darüber darf spekuliert werden.

Spekulationen sind auch bei Compleo Charging an der Tagesordnung. Mehrere 100 Prozent an einem Tag, aber auch ein Chartbild der letzten Jahre, welches erschreckt, umrahmen diesen Wert. Das Unternehmen steht vor der Insolvenz - aber kann auch aufgekauft werden. Genau diese Spekulation gibt es dort heute - wohlgemerkt in einem marktengem Wert!

Mit Blick auf die kommenden Quartalszahlen dieser Woche und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf die Finanzwelt mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange.