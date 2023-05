EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: DaSense integriert ChatGPT in neue KI-Apps

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: DaSense integriert ChatGPT in neue KI-Apps



15.05.2023 / 10:04 CET/CEST

Die Künstliche-Intelligenz (KI)- Plattform DaSense verspricht Anwendern stets Zugang zu modernsten Technologien. Dazu zählen aktuell die großen Sprachmodelle, allen voran der KI-Chatbot ChatGPT von OpenAI. Nutzer können ChatGPT in DaSense nun über drei neue KI-Apps nutzen: Die SynthData-App, die KI-Assistent-App und die Summary-App nutzen die Intelligenz von ChatGPT, um dem Anwender beste Ergebnisse zu liefern.



ChatGPT erweitert Intelligenz in DaSense

Große Sprachmodelle verwenden maschinelles Lernen, um menschenähnliche Gespräche zu führen und Fragen zu beantworten. Text kann auf der Basis von Mustern und Wahrscheinlichkeiten generiert werden. Durch das Training mit großen Textmengen wird ein breites Spektrum an Wissen und Sprachfähigkeiten erworben, die dem Modell bestimmte Fähigkeiten zur Schlussfolgerung verleihen. ChatGPT ist als prominentester Vertreter in DaSense integriert und kann vielfältig eingesetzt werden, z.B. als Unterstützung bei der Informationssuche.



DaSense ist eine fortschrittliche KI-Technologie, die Dokumente analysieren und Workflows initiieren und unterstützen kann. DaSense unterstützt alle Prozesse rund um die Arbeit mit großen Datenmengen. Das Importieren, Suchen und Organisieren von Daten wird einfacher, effizienter und interaktiver.

Die KI-Apps integrieren unternehmensspezifisches Know-how und sind entweder bereits in DaSense vorhanden oder können von Fachanwendern einfach selbst erstellt werden. Da sowohl die Unternehmensdaten als auch - über die KI-Apps - das Unternehmens-Know-how in DaSense gebündelt werden, entsteht eine einheitliche und zentrale Plattform für alle. Die gewonnenen Synergien führen zu (mehr) Wissen, Zeitersparnis und Qualitätssteigerung.



Neue KI-Apps integrieren ChatGPT

Die neuen KI-Anwendungen integrieren ChatGPT und binden die Ergebnisse in das KI-Ökosystem von DaSense ein, so dass sie in intelligenten Prozessen verwendet werden können.



So können mit der Anwendung SynthData schnell und einfach Texte generiert werden. Entweder direkt als Formulierungsvorschläge oder zum effizienten Training von hochspezialisierten KI-Apps.



Die KI-Assistant-App ist eine Anwendung, die die Fähigkeiten von ChatGPT auf interne Dokumente anwendet. Benutzer können komplexe Fragen zum Inhalt von Dokumenten stellen, um relevante Informationen aus den Dokumenten zu extrahieren und weiter zu verarbeiten.



Die Summary App erstellt schnell und einfach Zusammenfassungen auch umfangreicher Dokumente. Relevante Informationen werden extrahiert und verdichtet. ChatGPT erstellt daraus lesbare Zusammenfassungen. Dies ermöglicht dem Nutzer, Informationen schnell zu sichten und mit Kollegen oder Dritten zu teilen.



DaSense erfüllt zentrale Unternehmensanforderungen: transparent, sicher, einheitlich

Wie gut und treffsicher eine KI arbeitet, hängt von der Qualität der Datenbasis ab und von der Akribie, mit der eine KI-App erstellt wurde. Gerade in der Anfangszeit ist eine Qualitätsprüfung durch den Fachexperten besonders wichtig. Die Künstliche Intelligenz in DaSense arbeitet daher transparent, ihr Arbeitsweg ist nachvollziehbar. Die KI liefert Ergebnisse, die für den Nutzer verständlich und überprüfbar sind, er kann sie checken, optimieren, bearbeiten. Den Qualitätscheck führt am Ende immer der fachliche Experte durch, so kann sich jeder auf die Ergebnisse der KI verlassen.



Unternehmensdaten werden in DaSense nach höchsten Sicherheitsstandards behandelt. ist. Ein durchdachtes und verlässliches Rollen- & Rechtekonzept sichert den Zugriff nicht nur auf Dateien und Funk­tionen, sondern insbesondere auch auf die von den KI-Apps gefundenen Metadaten und gewährleistet die Einhaltung der hohen Sicherheitsanforderungen in Unternehmen



Da in DaSense sowohl die Unternehmensdaten als auch – über die KI-Apps – das Know-how des Unternehmens gebündelt werden, entsteht eine einheitliche und zentrale Plattform für alle. Durch die gewonnenen Synergien ergeben sich (gesteigerte) Erkenntnisse sowie Zeitersparnis und Qualitätssteigerung.







