Home Depot verantwortet die Verluste im Dow Jones

Rund 60 Punkte der Kursschwäche im Dow Jones entfallen auf die Aktien von Home Depot. Der Baumarkt-Gigant verfehlt die Umsatzziele um die weiteste Spanne in fast zwanzig Jahren. Das Management senkt zudem die Aussichten für das laufende Quartal, und spricht von Zeichen einer generell nachlassenden Nachfrage. Vor allem diese Aussagen dürfte Marktteilnehmer beunruhigen. Die Quartalszahlen von Target und Walmart, die im weiteren Wochenverlauf gemeldet werden, sind nun um so wichtiger geworden. Wir sehen seit letzter Woche zunehmend Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft, und das nicht nur in den USA, sondern auch in China und Deutschland. Mittelfristig ein Belastungsfaktor für die Wall Street. Kurzfristig bleibt die Unsicherheit um die Anhebung der Schuldengrenze. Finanzministerin Yellen hat in einem Schreiben dem Sprecher der Republikaner gestern Abend mitgeteilt, dass dem Staat möglicherweise schon am 1. Juni das Geld ausgehen wird. Das heutige Treffen mit Biden wird an der Wall Street viel Beachtung finden.



00:00 - Intro

00:17 - Home Depot

00:55 - Umfrage der Bank of America

05:40 - Wirtschaftsdaten | Daten aus China

08:05 - Home Depot

09:30 - Zinssenkungen unwahrscheinlich?

10:22 - Thema der Schuldengrenze

13:54 - Mike Wilson hält an Prognose fest

14:38 - Home Depot

15:05 - China-Tech

16:55 - Capital One | Banken | Ford | Tesla | Vodafone

18:54 - Wells Fargo | Ausblick



