Original-Research: Allterco JSCo (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Allterco JSCo - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Allterco JSCo Unternehmen: Allterco JSCo ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.05.2023 Kursziel: 52,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA Starker Jahresauftakt verleiht Zuversicht - Ausblick für 2023 und Mittelfristziele bis 2026 verdeutlichen avisiertes Wachstumstempo Allterco hat gestern Abend erfreuliche Zahlen für den Geschäftsverlauf der ersten drei Monate vorgelegt und in diesem Zusammenhang die FY23-Guidance sowie die mittelfristigen Wachstumsziele bis 2026 kommuniziert. Letztere lagen deutlich über unseren bisherigen Erwartungen. Q1/23 kann an den jüngsten Wachstumskurs anknüpfen: Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal ein Erlösniveau von 27,7 Mio. BGN, was einer signifikanten Steigerung gegenüber Q1/22 i.H.v. 61% entspricht. Ebenso nahm das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal, das von einer forcierten Investitionsoffensive in die Vertriebs- und F&E-Strukturen geprägt war, deutlich zu (EBIT: 7,2 Mio. BGN; +59,3% yoy). Aufgrund der vergleichsweise geringen Steuerquote und unwesentlichen Finanzaufwendungen schlägt der Großteil des EBIT bis zur Bottom Line durch (Nettoergebnis: 5,9 Mio. BGN; +51,5% yoy). Jahresausblick für 2023 impliziert Fortsetzung des dynamischen Aufwärtstrends sowie überproportionale Profitabilitätsentwicklung: Im Rahmen des Q1-Berichts erhöhte Allterco den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Demnach erwartet die Gruppe Umsatzerlöse von 140,8 Mio. BGN (72 Mio. Euro) sowie ein EBIT von min. 33,2 Mio. BGN (17 Mio. Euro) bzw. eine EBIT-Marge >23% (zuvor: 122,2 Mio. BGN bzw. 29,7 Mio. BGN). Im Hinblick auf die EBIT-Marge von 26,2% im ersten Quartal erscheint das Margenziel auf den ersten Blick konservativ. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass das Q4 zwar das erlösseitig stärkste Quartal ist, aber aufgrund der Rabattaktionen in Zusammenhang mit der Black Friday-Woche ein eher unterdurchschnittliches Margenprofil aufweist. Mittelfristziele deutlich über unseren Erwartungen - Top Line bis 2026 mit durchschnittlichem Zuwachs von 43,2% p.a. avisiert: Ebenso wie den Jahresausblick auf 2023 hat Allterco wie angekündigt die Guidance für den mittelfristigen Zeitraum deutlich angehoben. So plant das Unternehmen, bis Ende 2026 Umsatzerlöse von rund 391 Mio. BGN (200 Mio. Euro) sowie ein EBIT i.H.v. 97,8 Mio. BGN (50 Mio. Euro) zu erzielen (Marge: >25%). Für das Erreichen dieser ehrgeizigen Ziele schaffen insbesondere die folgenden vier Aspekte Zuversicht: Anhaltendes Marktwachstum verleiht Rückenwind: Die Märkte in den EU27 dürften bis 2027 jährlich durchschnittlich Zuwachsraten von 20% p.a. verzeichnen. Die in 2022 vorgenommenen Investitionen in die Vertriebsstrukturen der deutschsprachigen Märkte zeigten im Q1 bereits entsprechende Erfolge (+106% yoy). Demnach dürfte in Zukunft auch die Dynamik in den weiteren europäischen Märkten wie Skandinavien und Großbritannien durch den Ausbau lokaler Vertriebsnetze zunehmen. Darüber hinaus strebt der Konzern an, das Geschäft in der bisher unterrepräsentierten Region USA auszubauen. Vorausgesetzt Allterco erzielt dort eine vergleichbare Performance mit Shelly-Produkten wie in der DACH-Region, dürfte sich hieraus ein Marktvolumen von rd. 400 Mio. Euro ergeben. Durchdringung bereits bestehender Kundenbasis: Nach Unternehmensangaben dürften bereits 1,8 Mio. Haushalte mit Shelly-Produkten ausgestattet sein. Auf Basis der bisherigen Kundendaten fügt jeder Haushalt statistisch 1,8 Geräte pro Jahr hinzu. Bei einem VK-Preis i.H.v. 15 Euro entspricht dies einem zusätzlichen jährlichen Umsatz von rund 50 Mio. Euro bzw. 100 Mio. BGN - mit steigender Tendenz. So kamen im ersten Quartal diesen Jahres 180k Shelly Cloud User hinzu. Das ist mehr als im Gesamtjahr 2021 (+171k) und entspricht einem Plus von 27% qoq. Hier dürfte zudem die angestrebte Implementierung eines Freemium-Modells einen Zugang zu wiederkehrenden Umsatzquellen ermöglichen. Ausbau im Bereich B2B-Professional: Derzeit wird der überwiegende Teil der Umsätze noch mit DIY-Anwendern erzielt (MONe: etwa 80%). Das weitaus größere Marktvolumen lässt sich jedoch über B2B-Professionals, also Installateuren adressieren. Diesen Markt erschließt Allterco zum einen durch den zunehmenden Ausbau von Vertriebsvereinbarungen mit den einschlägigen Großhändlern (Rexel, Sonepar etc.). Zum anderen geht das Unternehmen an die Basis und hat Kooperationen mit diversen Berufsschulen im In- und Ausland geschlossen, um den angehenden Professionals die Shelly-Geräte bereits in der Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Etablierung als Plattform-Anbieter: Mit der Kombination aus den eigenen Hardware Chips sowie des proprietären Shelly-Betriebssystems (OS) positioniert sich das Unternehmen zunehmend als Systemlieferant im Bereich IoT mit der Perspektive, neben den eigenen Produkten auch als Zulieferer für andere Smart Home-Marken bzw. deren OEMs auftreten zu können. Sollte dies gelingen, wäre das resultierende Umsatz- und Ergebnispotenzial u.E. nochmals ein Vielfaches der eigenen Produkt-Pipeline. Zu welchen Anteilen die soeben aufgeführten Wachstumsfelder zur Entwicklung des Konzerns beitragen ist schwierig zu quantifizieren, da z.T. Interdependenzen zwischen den einzelnen Faktoren bestehen. Die vielseitigen Möglichkeiten verdeutlichen u.E. jedoch, dass das Erreichen der Mittelfristziele auf mehreren Treibern fußt und damit trotz der enormen Steigerungsraten als durchaus realistisch erscheint. Erwartungen im DCF-Modell spürbar angehoben: Aufgrund der bisherigen Prognosequalität in Kombination mit den visiblen Wachstumsaussichten sehen wir derzeit keinen Anlass, uns unterhalb der neuen Guidance zu positionieren. Das Q1 zeigt zudem eindrucksvoll, dass die starke Ertragslage trotz des hohen Wachstumstempos eine solide Cash-Generierung ermöglicht (operativer CF: +10,1 Mio. BGN bzw. 5,2 Mio. Euro). Wobei in Q1 zudem die angekündigte Reduktion der Lagerreichweite zu einem positiven Effekt führte (Lagerbestand Q1: 20,9 Mio. BGN/ 10,7 Mio. Euro vs. 23,0 Mio. BGN/ 11,8 Mio. Euro). Fazit: Die berichteten Q1-Zahlen unterstreichen u.E. die operative Stärke des Unternehmens. Für uns wesentlicher war die Veröffentlichung der Mittelfristziele, die insbesondere von den jüngsten strategischen Erfolgen profitieren dürfte und einen äußerst attraktiven Wachstumspfad illustriert. Das Delta zwischen aktuellem Kursniveau und dem von uns ermittelten fairen Wert je Aktie war u.E. bereits vor Konkretisierung der Guidance nicht gerechtfertigt und verstärkt sich nach Anhebung der Prognosen im DCF-Modell deutlich. So bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem signifikant höheren Kursziel von 52,00 BGN (zuvor: 42,00 BGN) +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27035.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °