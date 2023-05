DAX überspringt die 16000 | CTS Eventim Richtung Allzeithoch | Cisco Systems und Easy Jet

*Analyse mit dem stock3 Terminal:* https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange *Instagram Eindrücke der LS-X:* https://www.instagram.com/ls_exchange/ *Kurze Infos via Twitter:* https://twitter.com/LangUndSchwarz

Nachdem der DAX über mehrere Wochen knapp unterhalb der 16.000 Punkte-Marke konsolidierte, gelang heute zum Feiertag der Sprung darüber. Mit Kursen um 16.220 Punkten näherte der Index Zwischenzeit bis auf rund 100 Punkte seinem Allzeithoch an. Auch wenn das Volumen an einem Feiertag in Deutschland, an dem die Börse geöffnet hat, eher unterdurchschnittlich ist, sind diese Bewegungen nicht von der Hand zu weisen und gehen mit neuem Jahreshochs im Nasdaq vom Vortag sozusagen "Hand in Hand".

Darüber sprechen wir mit Ingmar Königshofen, rücken weitere Kursziele in den Blick und gleichen dies mit der Statistik über die Jahressaisonalität in Einklang. Kann ein "Sell in may..." noch kommen?

Bei den Einzelwerten ist Cisco Systems spannend, die gestern in den USA Quartalszahlen meldeten. Der Netzwerkausrüster hat im ersten Quartal überzeugt, aber kann für das weitere Jahr keine hohen Wachstumsraten mehr in Aussicht stellen. Die Aktie gab dementsprechend nach.

Aus Europa meldet EasyJet eine sehr gute Auslastung. Vor der Sommerzeit ist die Aktie daher weiter gefragt und könnte technisch ihren Widerstand um 6 Euro überschreiten. Das aktuelle Analystenrating ist zwar auch neutral, doch ein Kaufsignal im Chartbild könnte dies übermalen.

Dritter Wert in der Berichterstattung ist CTS Eventim. Mit weiteren Events und auch der Organisation, die das Unternehmen neben den Ticketverkäufen anbietet, wird wieder Geld verdient. Nach der Coronazeit ist die Aktie damit auch bei Anleger:innen wieder gefragt. Als Kursziel könnte das Allzeithoch bei knapp über 70 Euro nun ziehen, wie Ingmar Königshofen hier referiert.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

