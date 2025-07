Secunet macht fast ein Fünftel mehr Umsatz

ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet hat im ersten Halbjahr spürbar besser abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Der Umsatz lag nach vorläufigen Berechnungen bei 171,7 Millionen Euro und damit 19 Prozent höher, wie das SDax -Unternehmen am Montag in Essen mitteilte. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zog von 1,0 auf 4,2 Prozent an.

Secunet verwies vor allem auf das starke erste Quartal. Gegen Ende 2024 hatte der Konzern besonders hohe Bestellungen von öffentlichen Kunden bekommen, die in den ersten drei Monaten verbucht wurden. Die Aktie dämmte die Kursverluste deutlich ein.

Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Der Erlös soll um rund fünf Prozent auf rund 425 Millionen Euro steigen, die operative Marge (Ebit) dürfte zwischen 9,5 und 11,5 Prozent liegen (VJ: 10,5). Details zum ersten Halbjahr gibt es am 12. August./men/jha/