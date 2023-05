HANNOVER RÜCK - Die größte aller Kurshürden

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 191,400 € (XETRA)

Mit 193,20 EUR markierte die Aktie der Hannover Rück am 05. Januar ein neues Rekordhoch und überschritt dabei für ein paar Augenblicke die alte Höchstmarke aus dem Jahr 2020 bei 192,80 EUR. Direkt im Anschluss an den Kurssprung zur Eröffnung wurde die Aktie allerdings abverkauft und auch in den folgenden Monaten deutlich in die Tiefe gedrückt. Erst Mitte März wendete sich bei knapp unter 160,00 EUR wieder das Blatt zugunsten der Käufer und des mittelfristigen Aufwärtstrends. Die Aktie wurde seither impulsiv an die zentrale Widerstandszone angetrieben und hat diese zuletzt schon mit etlichen Ausbruchsversuchen perforiert.

Ausbruch wahrscheinlich, Übergang in Korrekturphase ebenfalls

Bisher stehen die Zeichen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die Dreiecksformation, die sich im Bereich von 185,00 bis 194,00 EUR in den letzten Tagen bildete, unterstreicht bislang die Ausbruchschancen. Auf Basis des ersten Teils der Aufwärtsbewegung seit März ergibt sich bei einem Anstieg über das aktuelle Rallyhoch bei 194,10 EUR ein erstes Kursziel bei 197,05 EUR. Darüber käme die mehrfache Zielmarke bei 202,00 EUR als kurzfristiger Wendepunkt infrage. Sollten beide Hürden übersprungen werden, könnte die Aktie sogar an ihr mittelfristiges Zielgebiet bei 210,00 bis 212,00 EUR klettern. Allerdings wäre ähnlich wie schon beim Ausbruch im Dezember 2012 zuvor mit einer deutlicheren Korrekturphase zu rechnen, die schon bei 202,00 EUR einsetzen könnte.

Solange die Aktie der Hannover Rück nicht unter 185,00 EUR gefallen ist, wäre das direkte Ausbruchsszenario intakt. Darunter käme es zu einer ersten größeren Gegenbewegung bis 179,05 und 175,10 EUR, ehe der Aufwärtstrend fortgesetzt werden dürfte.

Hannover Rück Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)