Trading-Chance Commerzbank: Raus aus Short, rein in Long? Wenn, dann jetzt!

Die Commerzbank lieferte gestern überraschend starke Ergebnisse für das erste Quartal ab. Der Ausblick auf das Gesamtjahr blieb zwar unverändert, war aber schon vorher positiv. Trotzdem fiel die Aktie … aber heute zieht sie wieder an. Und das alles spielt sich oberhalb entscheidender Supportlinien ab: Eine Trading-Chance Long.

Wenn man sich Berichtslage und Chart so ansieht, haben wir jetzt eine Gemengelage, in der man sich überlegen kann, die am 27. Februar an dieser Stelle vorgestellte Short-Position mit Gewinn glattzustellen und die Seiten zu wechseln. Denn die Commerzbank-Aktie dreht aktuell genau da, wo sie drehen muss, um dem übergeordneten Aufwärtstrend zu halten. Und das mit dem Rückenwind einer Quartalsbilanz, die besser als erwartet ausfiel.

Starke Ergebnisse und optimistische Analysten

Bei einem zum Vorjahr fast unveränderten Umsatz erreichte die Commerzbank in den ersten drei Monaten 2023 einen fast doppelt so hohen Nettogewinn: Mit 580 Millionen Euro lag er fast 95 Prozent über Vorjahr und komfortabel über der durchschnittlichen Analystenprognose von 481 Millionen. Was den Gesamtjahresausblick angeht, blieb das Geldhaus bei der Prognose, dass der Gewinn „deutlich“ über dem des Vorjahres liegen werde. Und die Analysten, die daraufhin am Mittwoch neue Kursziele vergaben, legten diese in die Region zwischen 11 und 16 Euro. Handfeste Gründe, weshalb der Kurs am Mittwoch wegsackte, gab es also nicht.

Das alleine würde einen Switch auf die Long-Seite indes nicht rechtfertigen, denn gegen einen Trendimpuls zu agieren, der auftritt, obwohl die rationalen Argumente gegen ihn sprechen, ist gewagt, solange es nicht weitere Gründe gäbe, das zu tun. Aber die gibt es, geliefert von der Charttechnik:

Auf Höhe der entscheidenden Unterstützungen nach oben gedreht

Der Chart zeigt, dass die Commerzbank-Aktie den Mittwoch zwar im Minus beendete, die Verluste, die sich nach der Abwärts-Kurslücke zur Eröffnung ergaben, aber aufholte. Und das, nachdem sie im Tagestief die mittelfristige Aufwärtstrendlinie touchiert hatte, die zusammen mit der knapp darunter verlaufenden 200-Tage-Linie einen robusten Leitstrahl für die Bullen darstellt.

Quelle: marketmaker pp4

Heute zieht die Aktie wieder deutlich an, wobei das Minus des Vortages schon fast komplett aufgeholt ist. Das bietet nach der ausgedehnten Korrekturphase seit Anfang März eine gute Basis für weitere Kursgewinne, so dass man hier in Sachen des Short-Trades vom 27. Februar (damalige WKN: UL1V5H) konstatieren könnte: take the money & run. Wir stellen Ihnen hier eine Long-Positionierung auf die Commerzbank-Aktie vor, die wir mit einem Stop Loss knapp unter dieser entscheidenden Supportzone sowie unter den Tiefs vom März versehen würden.

Wechsel auf die Long-Seite

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 6,483 Euro einen Hebel von 2,87 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 8,20 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,70 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Commerzbank-Aktie lautet HG55A2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,06 Euro, 12,00 Euro

Unterstützungen: 9,10 Euro, 8,85 Euro, 8,44 Euro, 8,31 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Commerzbank-Aktie

Basiswert Commerzbank WKN HG55A2 ISIN DE000HG55A25 Basispreis 6,483 Euro K.O.-Schwelle 6,483 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,87 Stop Loss Zertifikat 1,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.