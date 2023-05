Wochenausblick – von Amazon bis Zoom

Eine vielseitige Woche erwartet die Anlegerinnen und Anleger. Große Tech-Unternehmen liefern Zahlen, Zinsentscheide und die langsam ausebbende Berichtssaison versorgen uns mit interessanten Neuigkeiten rund um den Kapitalmarkt.

Eine vielseitige Woche erwartet die Anlegerinnen und Anleger. Große Tech-Unternehmen liefern Zahlen, Zinsentscheide und die langsam ausebbende Berichtssaison versorgen uns mit interessanten Neuigkeiten rund um den Kapitalmarkt.



Montag

Wie so oft beginnt die Woche mit wenig Aufreibendem am Kapitalmarkt. Die Jahreszahlen von Zoom Video Communications für das erste Quartal des Finanzjahres 2024 werden veröffentlicht und die Kontron AG, einer der weltweit größten Hersteller eingebetteter Rechnertechnologie mit Sitz in Augsburg, wird ihre Hauptversammlung abhalten.

Als wichtige Wirtschaftsinformation erhalten wir zudem gegen 03:15 Uhr die Zinssatzentscheidung der People's Bank of China.





Dienstag

Mit den Quartalszahlen der Nemetschek SE beginnt der Dienstag digital. Einige Unternehmen laden ihre Anleger zur Hauptversammlung ein: Darunter Shell, Merck & Co., sowie die Aktiengesellschaft des Frankfurter Flughafens Fraport und Sixt.

Der Pharmakonzern Roche veranstaltet außerdem ein großes Event zum Thema Environmental Sustainability.

Markit Economics veröffentlicht zudem den deutschen Einkaufsmanagerindex sowohl für das verarbeitende Gewerbe, als auch für die Gesamtwirtschaft.







Mittwoch

Mit NXP Semiconductors, Adva Optical Networking und SMA Solar halten bedeutende EU-Unternehmen der Elektronikbranche Ihre Hauptversammlungen ab. Der drittgrößte Smartphone-Hersteller der Welt, Xiaomi, veröffentlicht außerdem die Quartalszahlen von Q1 2023. Auch Amazon zählt zu den Vermarktungsplattformen für Smartphones. Der Konzern veranstaltet ebenfalls am Mittwoch die Hauptversammlung.

Aus Australien kommen einige Konjunkturdaten, darunter der Zinssatzentscheid, die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis. Außerdem werden die Inflationsdaten des Vereinten Königreichs veröffentlicht. Das Protokoll des Federal Open Market Committee (FOMC) wird gegen 20:00 Uhr deutscher Zeit erwartet. Es gewährt wichtige Einblicke in die geldpolitische Situation in den USA, sowie Hinweise auf zukünftige Fiskalentscheidungen. Außerdem erreicht uns gegen 16:30 der EIA Ölbericht auf Wochenbasis. Konjunkturdaten aus Deutschland liefert das ifo Institut für Wirtschaftsforschung mit dem Geschäftsklimaindex.





Die türkische Zentralbank veröffentlicht am Donnerstag gegen 13:00 die Zinssatzentscheidung, wenig später, gegen 14:30, erhalten wir das annualisierte Bruttoinlandsprodukt der USA. Ebenfalls aus den USA wird der BIP-Preisindex erwartet. Für Deutschland wird das finale BIP für das erste Quartal und das GfK Verbrauchervertrauen veröffentlicht.Der größte Zuckerproduzent der Welt, die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim, gibt seine Quartalszahlen von Q4 2023 bekannt, Gigaset jene für Q1 2023. Das Softwarehaus Autodesk liefert ebenfalls Quartalszahlen, jedoch für Q1 2024, Autodesk ist Herausgeber der Industriestandard-Software für 3D Modellierung AutoCAD.Die Unternehmen verwenden sehr unterschiedliche Geschäftsjahre (die von Kalenderjahren abweichen können) was zu der Diskrepanz der Quartale führt.Aus den USA erhalten wir sodann zum Auftakt des Wochenendes einige Wirtschaftsdaten zur aktuellen konjunkturellen Lage. Darunter der PCE Index, der durch Ausschluss der stark fluktuierenden Preisen von Nahrungsmitteln und Energie eine aussagekräftige Kennzahl für die Auswirkung der Inflation auf die Verbraucherpreise darstellt. Die ProSiebenSat.1 Media SE veröffentlicht noch Ihre Quartalszahlen und der französische Handelskonzern Carrefour empfängt Anlegerinnen und Anleger zur Hauptversammlung. 