Trading-Chance Nvidia: Zu viele Vorschusslorbeeren verteilt?

Übermorgen stehen beim Grafikkarten-Spezialisten Nvidia Quartalsergebnisse an. Die Trader haben jedoch längst immense Vorschusslorbeeren verteilt. Die Nvidia-Aktie notiert nahe am im November 2021 erreichten Rekordhoch, obwohl der Gewinn pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr sehr weit unter dem damaligen liegen wird. Das macht den Aktienkurs anfällig für Enttäuschungen und mündet in eine Trading-Chance Short.

Am Mittwoch werden die Ergebnisse des 1. Quartals des bei Nvidia immer bis zum 31.1. laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 erwartet. Die Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn von 0,92 US-Dollar pro Aktie. Weniger als im Vorjahresquartal, aber mehr als in den vorangegangenen drei Quartalen. Aber wenn man sich das Chartbild (unten) ansieht, kommt der Verdacht auf, dass da viele in Erwartung von noch deutlich besseren Zahlen vorgekauft haben. Das macht die Aktie auf der Unterseite anfällig.

Die Bewertung ist hoch, das Analysten-Kursziel erreicht

Im am 31.1. beendeten Geschäftsjahr 2022/2023 war der Unternehmensgewinn massiv von im Vorjahr 9,75 auf 4,37 Milliarden US-Dollar gefallen. Jetzt hat die Aktie beinahe schon wieder den alten Verlaufsrekord bei 346,44 US-Dollar erreicht, obwohl man derzeit nur damit rechnet, dass sich der Gewinn pro Aktie von 3,27 US-Dollar im Vorjahr in diesem Geschäftsjahr 2023/2024 auf 4,59 US-Dollar erholen wird. Was bedeutet: Die Aktie weist momentan ein Kurs/Gewinn-Verhältnis um die 68 auf. Teuer, aber nicht überbewertet, wenn Nvidia schnell wieder zu alter Gewinnstärke finden und die alten Rekordgewinne erreichen und übertreffen würde. Aber noch ist völlig offen, ob und wann das der Fall sein könnte.

Aktuell wetten die Trader offenbar darauf, dass ein immenser Nachfrage-Boom durch die derzeit „hypende“ KI entsteht. Doch während diese Karte bei den Tradern momentan stark gespielt wird, bleiben die Analysten eher vorsichtig. „Kaufen“ und „Halten“-Empfehlungen halten sich derzeit etwa die Waage … und das durchschnittliche Kursziel der Experten von momentan 312 US-Dollar hat die Aktie mittlerweile erreicht. Trotzdem könnten starke Quartalsergebnisse und/oder ein optimistischer Ausblick auf das laufende Quartal Nvidia noch höher ziehen … wenn es so kommt. Aber auch dann würden Chart- und Markttechnik sukzessiv zu einem bremsenden Faktor, denn:

Aktie überkauft, charttechnisches Kursziel schon überboten

Im Chart sehen wir eine perfekte, umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter Trendwendeformation, welche Nvidia im Februar vollendet hatte. Alleine das gab Auftrieb. Aber das Kursziel dieser Formation, konkret ist das die Distanz vom Tief des Kopfes zur Nackenlinie nach oben abgetragen, lag bei 284 US-Dollar und ist bereits überboten. Damit ist der Kurs also jetzt bereits über dieses Ziel hinausgeschossen. Darüber hinaus …

Quelle: marketmaker pp4

… ist die Aktie, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat, auch noch markttechnisch überkauft, wie wir im unten im Chart mit eingeblendeten RSI-Indikator sehen. Daraus ergibt sich ein Gesamtbild, das risikofreudige Trader mit einem antizyklischen Short-Trade liebäugeln lässt.

Ein Trade gegen den Trend ist immer nur etwas für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 435,391 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,5. Den Stop Loss würden wir bei 361 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,08 einem Kurs von ca. 6,85 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Nvidia lautet UL3ABV.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 346,44 US-Dollar (Allzeithoch)

Unterstützungen: 289,26 US-Dollar, 206,50 US-Dollar, 192,34 US-Dollar, 138,84 US-Dollar, 108,13 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Nvidia

Basiswert Nvidia WKN UL3ABV ISIN DE000UL3ABV8 Basispreis 435,391 US-Dollar K.O.-Schwelle 435,391 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 6,85 Euro

