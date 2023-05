EQS-News: Save the date: Rejuvenation Startup Summit 2024 am 10. - 11. Mai in Berlin

EQS-News: Forever Healthy Foundation gGmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Save the date: Rejuvenation Startup Summit 2024 am 10. - 11. Mai in Berlin



23.05.2023 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Save the date: Rejuvenation Startup Summit 2024

am 10. - 11. Mai in Berlin Berlin, Deutschland – 23. Mai 2023 – Die Forever Healthy Foundation freut sich, die zweite Auflage des Rejuvenation Start-up Summit am 10. und 11. Mai 2024 in Berlin bekannt zu geben. Die Konferenz folgt auf den ersten Rejuvenation Start-up Summit, der 2022 mit mehr als 400 Teilnehmern aus über 30 Ländern stattfand. Der Rejuvenation Start-up Summit ist die weltweit größte persönliche Zusammenkunft von Start-ups im Bereich Longevity. Er ist ein lebendiges Networking-Event für Rejuvenation-Start-ups, Longevity-Investoren und translationale Forscher mit dem Ziel, die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie voranzubringen. Rejuvenation/Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt darauf ab, den Krankheiten des Alterns vorzubeugen und sie rückgängig zu machen, indem man an ihrer gemeinsamen Ursache, dem Alterungsprozess selbst, ansetzt. Rejuvenation-Therapien zielen dabei darauf ab, altersbedingte zelluläre Veränderungen wie molekularen Abfall, Verkalkung, Gewebeversteifung, Verlust der Stammzellenfunktion, genetische Veränderungen und beeinträchtigte Energieproduktion rückgängig zu machen oder zu reparieren. Start-ups haben die Möglichkeit, mit Longevity-Investoren in Verbindung zu kommen, ihren Ansatz zu präsentieren und deren Interesse an ihrer Arbeit zu wecken. Investoren können die vielversprechendsten Rejuvenation-Start-ups aus der ganzen Welt kennenlernen und direkt mit ihnen in Kontakt treten. Forscher, die sich für Start-ups interessieren, können lernen, wie man erfolgreich ein Rejuvenation-Start-up gründet oder sich einem anschließt. Zusätzlich zu spannenden Vorträgen, Präsentationen und Podiumsdiskussionen bietet der Gipfel ein ganztägiges Start-up-Forum zum unkomplizierten Networking. Von Freitagmittag bis zur großen Party am Samstagabend gibt es reichlich Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, zu lernen und sich mit den wichtigsten Akteuren der Branche auszutauschen. Der Rejuvenation Start-up Summit steht nicht nur Start-ups, Investoren und direkt involvierten Wissenschaftlern offen - alle interessierten Mitglieder der Longevity-Industrie, Wissenschaftler aus verwandten Bereichen, angehende Studenten und die allgemeinen Medien sind ebenfalls willkommen. Weitere Informationen unter: https://forever-healthy.org/summit Über Forever Healthy Die Forever Healthy Foundation ist Michael Greve's private, humanitäre Initiative mit dem Ziel den Wandel zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Zu den Aktivitäten von Forever Healthy gehören die Ausrichtung des jährlichen Rejuvenation Startup Summit, die Finanzierung anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns und die Bereitstellung evidenzbasierter Bewertungen aktueller Rejuvenationtherapien. Greves Venture Capital-Unternehmen Kizoo, das Gründung, Mentoring und Finanzierung von Rejuvenation-Biotech-Start-ups unterstützt, ist inzwischen ebenfalls Teil der Initiative. Zu den Beteiligungen zählen Cellvie, Cyclarity, Revel, Elastrin, LIfT und MoglingBio. Weitere Informationen unter: https://www.forever-healthy.org Medienkontakt für Forever Healthy Frank Schueler, Chief Operating Officer

fs@forever-healthy.org

23.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com