EQS-News: NFON AG: positiver Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr – KI-Lösungen stärken Wachstum

Anstieg des Gesamtumsatzes um 3,9 % auf 44,2 Mio. EUR

Nicht wiederkehrende Umsätze signifikant um 19,9 % auf 2,9 Mio. EUR erhöht

Bereinigtes EBITDA steigt um 3,4 % auf 5,7 Mio. EUR

Umsetzung der dualen Transformation im Rahmen von NFON Next 2027 auf Kurs

Prognose für Geschäftsjahr 2025 angepasst

München, 21. August 2025 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation, hat ihre positive Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal fortgesetzt und blickt auf ein solides erstes Halbjahr 2025 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 3,9 % auf 44,2 Mio. EUR (H1 2024: 42,5 Mio. EUR). Wesentlicher Wachstumstreiber waren die nicht wiederkehrenden Umsätze, die um 19,9 % auf 2,9 Mio. EUR zulegten, sowie stabile wiederkehrende Erlöse, die um 2,9 % auf 41,3 Mio. EUR anwuchsen und 93,4 % des Gesamtumsatzes ausmachten.



Patrik Heider, CEO der NFON AG, erklärt: „Mit NFON Next 2027 setzen wir unsere Strategie konsequent um – vom gezielten Ausbau unserer KI-Kompetenzen bis zur Stärkung des Partnerökosystems. Unser Plan greift, weil wir Businesskommunikation neu denken und so gemeinsam nachhaltig wachsen. Gleichzeitig entwickeln wir unser Kerngeschäft gezielt weiter und schaffen ein zukunftsfähiges, intelligentes Produktportfolio, das uns im europäischen Markt klar differenziert. Im Rückblick hat sich jedoch gezeigt, dass die gesamtwirtschaftliche Lage in Teilen zu einer vorsichtigeren Investitionsbereitschaft geführt und damit das Tempo einzelner Wachstumseffekte verlangsamt hat. Daher passen wir unsere Jahresprognose 2025 an, sehen aber zugleich in der stabilen Entwicklung unseres Geschäfts und einer verlässlich guten Auftragslage einen klaren Beleg für unsere Widerstandsfähigkeit und die Fortsetzung unseres Wachstumskurses im kommenden Jahr.“



botario stärkt KI-Portfolio und liefert spürbare Wachstumsimpulse



Wesentlicher Wachstumstreiber war die 2024 akquirierte botario GmbH. Damit zahlte sich der strategische Ausbau des KI-Portfolios bereits im ersten Jahr nach der Übernahme aus. Die Entwicklung bei den wiederkehrenden Umsätzen belegt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, während der deutliche Zuwachs bei den nicht wiederkehrenden Umsätzen ein Indikator für den erfolgreichen Roll-out neuer Lösungs- und Serviceangebote ist und insbesondere zeigt, dass KI-basierte Automatisierungslösungen zunehmend Eingang in das bestehende Partnernetzwerk finden und zusätzliche Impulse im Vertrieb setzen.



Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) ging im ersten Halbjahr 2025 um 1,1 % auf 657.584 zurück. Trotz einer stabilen monatlichen Kündigungsrate konnte der geringere Auftragseingang – geprägt von einem intensiven Wettbewerbsumfeld und vorsichtigen Investitionsentscheidungen – nicht vollständig kompensiert werden. Seit Juni verzeichnen wir jedoch wieder zunehmende Impulse im Neugeschäft. Der blended ARPU blieb stabil bei 9,9 EUR. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 3,4 % auf 5,7 Mio. EUR (H1 2024: 5,5 Mio. EUR). Der operative Cashflow lag bei 2,5 Mio. EUR (H1 2024: 3,7 Mio. EUR). Zum Stichtag 30. Juni 2025 verfügte NFON über Zahlungsmittel in Höhe von 10,8 Mio. EUR (31. Dezember 2024: 13,0 Mio. EUR). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die im Juni geleistete Zahlung der bedingten Kaufpreisverpflichtung im Rahmen der botario-Akquisition zurückzuführen.



KI-Innovationen, Partnerschaften und Expansion – NFON Next 2027 nimmt Fahrt auf



NFON hat seine strategischen Initiativen konsequent vorangetrieben und im ersten Halbjahr 2025 wichtige Meilensteine bei der Umsetzung von NFON Next 2027 erreicht. Das Unternehmen integrierte erste KI-Funktionen wie Nia, den NFON Intelligent Assistant, die automatische Voicemail-Transkription, eine optimierte Web-App, CarPlay-Unterstützung sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen mit einheitlichem Log-in und Multi-Faktor-Authentifizierung in seine Cloud-Telefonie-Plattform. Weitere Funktionen folgen im dritten Quartal 2025. Parallel wurde das neue Partnerprogramm NEXUS eingeführt, das den Channel stärkt und gezieltes Wachstum ermöglicht. Zudem startete NFON ein modulares Lizenzmodell, das Angebots- und Abrechnungsprozesse vereinfacht, die Transparenz erhöht und Cross-Selling-Potenziale schafft. Ergänzend dazu wurde mit dem neuen Standort in Pristina, Kosovo, die internationale Präsenz erweitert, wodurch zusätzliche Ressourcen für künftiges Wachstum und die Entwicklung innovativer Lösungen geschaffen werden.



Jahresprognose angepasst – strategischer Fokus und positiver Ausblick unverändert



Während das Projektgeschäft – insbesondere durch KI-getriebene Lösungen – positiv zum Wachstum im ersten Halbjahr beitrug, blieb die Umsatzdynamik im Kernsegment Cloud-Telefonie hinter den ursprünglichen Annahmen zurück. Neben der verhaltenen Investitionsbereitschaft in Teilen des Marktes hat sich gezeigt, dass sich die Realisierung einzelner Wachstumstreiber verzögert und wir das vorhandene Marktpotenzial im ersten Halbjahr noch nicht in vollem Umfang nutzen konnten wie ursprünglich angenommen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 überprüft und angepasst. Erwartet wird nun ein Konzernumsatzwachstum zwischen 3 % und 5 % (bisherige Prognose: 8 % bis 10 %). Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird auf einen Korridor von 12,5 bis 14,0 Mio. EUR angepasst (bisherige Prognose: 13,5 bis 15,5 Mio. EUR). Das erste Halbjahr hat zugleich wichtige Fortschritte hervorgebracht, die eine solide Grundlage schaffen, um Chancen künftig schneller und gezielter zu realisieren – gestützt auf unsere starke Marktposition, den hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, ein diversifiziertes Geschäftsmodell und eine klare strategische Ausrichtung im Rahmen von NFON Next 2027. NFON blickt daher positiv in die zweite Jahreshälfte und darüber hinaus.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Ergebnis für das erste Halbjahr 2025 im Überblick1:

Kontakt InvestorRelations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com



Medienkontakt

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com



Über die NFON AG

NFON ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) verfügt über neun Niederlassungen und arbeitet mit über 3.000 Partnern zusammen. Täglich unterstützt NFON rund 55.000 Unternehmenskunden in Europa mit intuitiven Kommunikationslösungen, die ihre Geschäftstätigkeit effizienter und flexibler gestalten. Als lizenziertes Telekommunikationsunternehmen ist NFON in 15 europäischen Ländern aktiv.



Als langfristiger Partner für den Mittelstand vereint NFON technologische Innovation mit anwenderfreundlichen und effizienten Businesskommunikationslösungen. Mit KI-gestützten Technologien und operativer Exzellenz ermöglicht NFON Unternehmen, das volle Potenzial künstlicher Intelligenz zu nutzen – für optimierte Prozesse, präzisierte Kundeninteraktionen und neue Wachstumschancen.



Mit dem Kernprodukt, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.



http://www.nfon.com/





