Widerstand: 15.820 15.875 Unterstützung: 15.700 15.650

Rückblick:

Der Index wurde nach dem schwachen Handelsauftakt noch gestern direkt in den unteren 15.800er Bereich durchgereicht, größere Erholungsbewegungen auf der Oberseite gab es nicht. Nach einer positiven Handelseröffnung setzt sich der Negativtrend heute Vormittag bislang nahtlos weiter fort, der Index verliert nach der Eröffnung knapp 150 Punkte an Wert in der ersten Handelsstunde.

Ausblick:

Der Index fiel heute Vormittag direkt an den EMA50 im Tageschart im Bereich 15.720 Punkte. Ausgehend von diesem Level stehen die Chancen nicht schlecht auf eine (Zwischen-) Stabilisierung und eine Korrektur des jüngsten Abverkaufs. Unterhalb von 15.720 Punkten hätten die Bären allerdings kurzfristig noch Luft bis in den Bereich der Horizontalunterstützung um 15.660 Punkte. Etwas Entspannung für die Käufer gäbe es nördlich der 15.900er Marke, bis dahin ist jede Erholung mit Vorsicht zu genießen.

Quelle: Tradingview

