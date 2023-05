EQS-News: Adler Group S.A.: meldet starke operative Leistung im ersten Quartal 2023 und gesicherte finanzielle Unterstützung durch Restrukturierungsplan

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Adler Group S.A.: meldet starke operative Leistung im ersten Quartal 2023 und gesicherte finanzielle Unterstützung durch Restrukturierungsplan



25.05.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adler Group S.A. meldet starke operative Leistung im ersten Quartal 2023 und gesicherte finanzielle Unterstützung durch Restrukturierungsplan Nettomieterträge im ersten Quartal 2023 bei 53 Mio. EUR; FFO 1 beträgt 16 Mio. EUR

Flächenbereinigtes Mietwachstum (like-for-like, LFL) in Höhe von +2,0% im Vergleich zum Vorjahresquartal, Leerstandsquote bleibt mit 1,5 % auf sehr niedrigem Niveau

Bestätigung der Guidance für das Geschäftsjahr 2023 mit erwarteten Nettomieterträgen zwischen 207 Mio. und 219 Mio. EUR

Genehmigung des Restrukturierungsplans sichert die Liquiditätsposition der Group und gewährleistet finanzielle Stabilität Luxemburg, 25. Mai 2023: Die Adler Group S.A. („Adler Group“) meldet für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 eine starke operative Leistung, die sich in einer geringen Leerstandsquote in Verbindung mit einer steigenden monatlichen Durchschnittsmiete im Vermietungsportfolio widerspiegelt. Das EBITDA und die Funds from Operations (FFO 1) aus der Vermietung sanken im Wesentlichen aufgrund der verkleinerten Portfolio-Größe. „Unser Kernportfolio bleibt robust und bildet eine stabile Basis, auf der wir unseren Restrukturierungsplan unter Wahrung der Interessen aller Stakeholder umsetzen können“, kommentiert Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Die Nettomieterträge beliefen sich auf 53 Mio. EUR im ersten Quartal 2023 im Vergleich zu 71 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Funds from Operations aus der Vermietung (FFO 1) lagen bei 16 Mio. EUR im Vergleich zu 30 Mio. EUR im ersten Quartal 2022. Dies entspricht einem FFO 1 je Aktie in Höhe von 0,13 EUR (Q1 2022: 0,25 EUR). Das EBITDA aus der Vermietung sank von 49 Mio. EUR in Q1 2022 auf 33 Mio. EUR. Der Rückgang ist auf das deutlich reduzierte Vermietungsportfolio nach den Portfolioverkäufen im Jahr 2022 zurückzuführen. Auf vergleichbarer Basis demonstriert die Entwicklung im ersten Quartal 2023 die fundamentale Stärke des Vermietungsportfolios. Die monatliche Durchschnittsmiete im Vermietungsportfolio stieg zum Berichtsstichtag leicht auf 7,58 EUR pro Quadratmeter, was einem flächenbereinigten Mietwachstum auf 12-Monats-Basis von 2,0% entspricht. Die Leerstandsquote des Portfolios blieb mit 1,5% zum

31. März 2023 gegenüber 1,3% zum 31. Dezember 2022 auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Bewertung des Portfolios blieb im ersten Quartal weitgehend unverändert, da keine Portfolio-Begutachtungen durchgeführt wurden. Der Fair Value des gesamten Portfolios einschließlich der Projektentwicklungen belief sich zum 31. März 2023 auf 7,3 Mrd. EUR (Jahresende 2022: 7,4 Mrd. EUR), während der Fair Value des Vermietungsportfolios mit 5,2 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb. Das EPRA NTA lag zum 31. März 2023 bei 2,37 Mrd. EUR oder 20,21 EUR je Aktie im Vergleich zu 2,44 Mrd. EUR bzw. 20,77 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2022. Das EPRA Loan-to-Value (LTV) Verhältnis der Adler Group belief sich auf 75,4% (Jahresende 2022: 74,5%). Ausblick 2023 bestätigt: Nettomieterträge in der Größenordnung von 207 Mio. bis 219 Mio. EUR Nach der Entscheidung des Londoner High Court im April 2023 kann die Adler Group den Restrukturierungsplan auf Grundlage der Vereinbarung mit ihren Anleihegläubigern weiter umsetzen. Nach weiteren Fortschritten bei den Veräußerungen aus dem Bestandsportfolio erwartet die Adler Group für das Gesamtjahr 2023 Nettomieterträge in Höhe von 207 Mio. bis 219 Mio. EUR. Das Unternehmen sieht davon ab, eine FFO-1-Prognose für das Jahr 2023 abzugeben, da sich die Gruppe derzeit in einem hoch unsicheren Marktumfeld auf die Steuerung ihrer Liquiditätsposition und den Schuldenabbau durch Veräußerungen von Vermögenswerten und Portfolios konzentriert. Die Liquiditätsposition der Adler Group ist mit liquiden Mitteln in der Höhe von 235 Mio. EUR zum 31. März 2023 solide. Telefonkonferenz für Investoren: Ein Webcast für Analysten und Investoren sowie eine Telefonkonferenz finden heute, am 25. Mai 2023, um 10.30 Uhr CET statt. BENUTZEN SIE BITTE DIESEN LINK FÜR DEN WEBCAST (NUR ZUM ZUHÖREN): https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=lrBJKO4n ODER MELDEN SIE SICH FÜR DIE AUDIOKONFERENZ AN: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4258778&linkSecurityString=5e82477c2 Kontakt Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

25.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com