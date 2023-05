Glencore versucht erneute Übernahme bei Bunge | ProSiebenSAT1 bald italienisch?

Der letzte Handelstag der Woche markiert beim DAX erneut den roten Bereich. Eine kurze Erholung zum Start wurde abverkauft. Damit ist der Abstand zum Allzeithoch, was vor genau einer Woche erreicht wurde, auf rund 600 Punkte angestiegen. Eine normale Marktreaktion?

Darüber sprechen wir heute mit unserem Händler Mischa vor dem Hintergrund des US-Schuldenthemas. Bis zum 1. Juni haben die Regierenden Zeit, sich zu einigen. Es droht die Zahlungsunfähigkeit und damit die skizzierte Unruhe für die Finanzmärkte.





Der Nasdaq gilt bis dato als "Fels in der Brandung" und markierte gestern ein neues Jahreshoch. Dies war jedoch der NVIDIA-Bewegung nach den Quartalszahlen geschuldet, über die wir gestern ausführlich sprachen.

Heute sprechen wir wir über die Ergebnisse von ProSiebenSAT1. Der Medienkonzern hat einen Verlust ausgewiesen und Silvio Berlusconi stockt über seine Firma in Italien weitere Anteile auf. Zielmarke sind 29 Prozent, die fast erreicht scheinen. Was ist in Zukunft zu erwarten?





Bei Glencore geht es in Richtung Übernahme des Agrageschäfts von Bunge zu Viterra in die nächste Runde. Eine erste Offerte scheiterte, nun möchte der Konzern nachlegen. Was macht Glencore im Kern aus und passt dieses Business zur aktuellen Entwicklung? Der hohe Cash-Anteil und das Chartbild sind für Überraschungen derzeit gut.





Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den letzten Handelstag dieser Woche.



Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.