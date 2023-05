Landis+Gyr Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis

Landis+Gyr veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Einladung zur Generalversammlung 2023



26.05.2023 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Cham, Schweiz – 26. Mai 2023 – Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND) veröffentlichte heute den Geschäftsbericht 2022, welcher auf der Webseite des Unternehmens (https://investors.landisgyr.com/annual-report/2022/) abrufbar ist. Der Geschäftsbericht enthält ausführliche Informationen zur finanziellen und operativen Entwicklung des Konzerns, zur Corporate Governance, zu den Vergütungen und zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen im Geschäftsjahr 2022 (1. April 2022 – 31. März 2023). Zudem hat Landis+Gyr heute die Einladung zur Generalversammlung, welche am 22. Juni 2023 in Zug stattfinden wird, veröffentlicht, welche auf der Webseite (www.landisgyr.ch/gv) abrufbar ist. Wie bereits am 2. Mai 2023 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung unter anderem eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 2.20 je Aktie vor. Wie ebenfalls Anfang Mai bereits kommuniziert, sind für die kommende Generalversammlung zwei Veränderungen im Verwaltungsrat geplant. Søren Thorup Sørensen, der Vertreter des grössten Aktionärs, KIRKBI, hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er sich nach vier Jahren als Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Als neuen Vertreter von KIRKBI schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Peter Christopher V. Bason als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Peter Bason ist seit 2020 Head of Long-Term Equity bei KIRKBI und war zuvor bei Altor Equity Partners und bei McKinsey tätig. Zudem schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Audrey Zibelman als neues unabhängiges Mitglied vor. Audrey Zibelman bringt weitreichende Erfahrungen in den Bereichen Netzbetrieb, Energiemärkte und Öffentlicher Dienst mit. In ihrer langen Karriere war sie zuletzt bei Alphabets X Moonshot Factory tätig und zuvor CEO des Australian Energy Market Operator und CEO der New York Public Services Commission. Daneben beantragt der Verwaltungsrat unter anderem, die Statuten der Landis+Gyr Group AG an das revidierte Schweizerische Aktienrecht anzupassen und im Zuge dessen das genehmigte Kapital der Gesellschaft durch ein Kapitalband zu ersetzen. Kontakt Medien Eva Borowski SVP Investor Relations & Corporate Communications Telefon +41 41 935 6396 Eva.Borowski@landisgyr.com Kontakt Investoren Christian Waelti Head of Investor Relations Telefon +41 41 935 6331 Christian.Waelti@landisgyr.com Wichtige Daten Generalversammlung 2023 22. Juni 2023 Ex-Dividenden-Datum 26. Juni 2023 Auszahlung der Dividende 28. Juni 2023 Publikation der Halbjahresergebnisse 2023 25. Oktober 2023 Publikation der Jahresergebnisse 2023 8. Mai 2024 Über Landis+Gyr Landis+Gyr ist ein global führender Anbieter integrierter Energiemanagement-Lösungen. Wir messen und analysieren die Energienutzung, um aussagekräftige Analytics für das Management von intelligenten Netzen und Infrastrukturen zu erstellen, die es Versorgungsunternehmen und Verbrauchern ermöglichen, den Energieverbrauch zu senken. Unser innovatives und bewährtes Portfolio aus Software, Dienstleistungen und intelligenter Sensortechnologie ist ein wichtiger Faktor für die Dekarbonisierung des Netzes. Landis+Gyr hat im Geschäftsjahr 2022 durch ihre installierte Basis mehr als 9.5 Millionen Tonnen CO2 vermieden. Wir managen Energie besser – seit 1896. Mit einem Umsatz von USD 1.7 Milliarden im Geschäftsjahr 2022 beschäftigt Landis+Gyr rund 7'800 talentierte Mitarbeitende auf fünf Kontinenten. Weitere Information finden Sie unter www.landisgyr.com.

