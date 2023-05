NASDAQ 100: Ausbruch und Kaufsignal

Am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche haben sich bullische Marktteilnehmer zusammengerissen und den amerikanischen Technologieindex NASDAQ 100 über einen seit November 2021 bestehenden Abwärtstrend vorangetrieben und dadurch einen deutlichen Wochenschlusskurs oberhalb des Kauftriggers von rund 14.000 Punkten etabliert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine unmittelbare Rallyefortsetzung nun merklich an.

Durch dieses Ereignis dürfte auch die Abwärtsphase seit November 2021 mit einer fünfwelligen Impulswelle nun der Vergangenheit angehören und eine Rallyeausweitung ermöglichen. Besonders die größten Einzelwerte wie Microsoft, NVIDIA und Co. trieben das Barometer zuletzt merklich voran.

Demnach ergeben sich für die nächsten Wochen nun Anstiegschancen an 14.637 und darüber an die Kursspitze aus April letzten Jahres bei 15.196 Punkten für den NASDAQ 100 Index. Eine überschießende Welle könnte sogar an 15.489 Punkte heranreichen, ehe wieder eine mehrwöchige Konsolidierung folgt.

Auf der Unterseite ist der Technologieindex vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb von 13.485 Punkten würden sich die Anzeichen auf eine Konsolidierung in Richtung 13.204 und glatt 13.000 Punkte verdichten. Aufgrund der äußerst dynamischen Kursgewinne wird ein derartiges Szenario derzeit allerdings nicht favorisiert.