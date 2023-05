Broadcom - Mit neuem Allzeithoch

Neue Rekordstände besitzen für charttechnisch motivierte Anlegerinnen und Anleger immer eine besondere Anziehungskraft. Genau dieses Kunststück gelang am vergangenen Freitag der Broadcom-Aktie (814,98 USD). Der Vorstoß auf neue Rekordhöhen gelang dabei mit einer hohen Relativen Stärke. Letzteres sorgt auf unserer Seite für eine erhöhte Aufmerksamkeit, denn einer unserer Lieblingsansätze kombiniert die Relative Stärke nach Levy mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsmustern. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet ist, sorgt die Auflösung von Konsolidierungsformationen regelmäßig für neuen Schwung in Richtung des großen Trends. Im konkreten Fall geht der Vorstoß in „uncharted territory“ mit der Auflösung der Schiebezone seit Anfang 2021 einher (siehe Chart). Rein rechnerisch eröffnet sich daraus ein langfristiges Kursziel von rund 900 USD, welches darüber hinaus gut mit dem Anschlusspotenzial der ebenfalls im Chart eingezeichneten Korrekturflagge harmoniert. Um das Risiko eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, das Hoch vom März bei 645,31 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Broadcom (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

