EQS-News: Alexander Hupe wird zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand berufen und verantwortet als CFO im Besonderen die Themen Finanzen & M&A

Alexander Hupe wird zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand berufen und verantwortet als CFO im Besonderen die Themen Finanzen & M&A



30.05.2023

München, den 30. Mai 2023

Alexander Hupe wird zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand berufen und verantwortet als CFO im Besonderen die Themen Finanzen & M&A / Erweiterung des Vorstands trägt Ausrichtung der Gesellschaft in Richtung „Buy-and-Build“ Rechnung Der Aufsichtsrat der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) hat heute beschlossen, Herrn Alexander Hupe mit Wirkung zum 01. Juni 2023 neu in den Vorstand zu berufen. Herr Hupe wird das Managementteam der UMT AG zukünftig als Vorstandsmitglied mit Schwerpunkt für das Ressort Finanzen & M&A verstärken, um die Gesellschaft insbesondere über die „Buy-and-Build“-Strategie erfolgreich in die Zukunft zu führen. Vor seiner Berufung zum Vorstand war Herr Hupe unter anderem bei der Deutschen Bank in verschiedenen Verantwortlichkeiten tätig, bevor er als Geschäftsführer zu einem Single Family Office in die Schweiz wechselte, sowie eine Private Equity Gesellschaft als Spin-off der DWS mit aufbaute. In seiner Verantwortung lag unter anderem die Strukturierung verschiedener Beteiligungsunternehmen und geschlossener Fonds. Zudem begleitete er verschiedene M&A-Transaktionen, bevor er zu einem Immobilien-Fintech wechselte und dort für den Aufbau der rechtlichen und regulatorischen Strukturen für einen europaweiten und globalen Vertrieb der Finanzprodukte verantwortlich zeichnete. Die UMT AG wird von der umfassenden Kapitalmarkt- und Managementerfahrung von Herrn Hupe erheblich profitieren. Walter Raizner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der UMT AG, wünscht Herrn Hupe alles Gute für die anstehenden Aufgaben und betont: „Ich freue mich, mit Herrn Hupe einen neuen Vorstand an Bord zu haben, der aufgrund seiner Erfahrung und Kenntnisse ideale Voraussetzungen mitbringt, um unsere neue Strategie umzusetzen Diese Strategie ist darauf ausgerichtet, unsere traditionellen Stärken im Bereich der Informationstechnologie, Softwareentwicklung und künstlichen Intelligenz wieder in den Mittelpunkt des Unternehmens zu stellen und durch zielgerichtete Neuentwicklungen und potentielle Akquisitionen zu stärken.“ „Mit Alexander Hupe, einem ausgewiesenen Kapitalmarkt- und M&A-Experten als neuem Vorstandsmitglied schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere „Buy-and-Build“-Strategie fortzusetzen und auszuweiten. Ich bin überzeugt, dass die UMT Gruppe mit dieser Verstärkung im Vorstand hervorragend für eine erfolgreiche und prosperierende Zukunft aufgestellt ist und freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Alexander Hupe“, so Thomas Teufel, Vorstand der UMT AG.

Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG steht als „TechnologieHaus“ für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit Mobile Payment, Smart Rental und MEXS verfügt UMT über technologische Plattformen für Bezahlung, digitale Vermietung und nun auch für Kommunikation. Das softwareorientierte Technologie-Portfolio reicht nun weit über Payment hinaus und umfasst außerdem Commerce, IoT sowie mit MEXS auch Kommunikation und stellt die Basis dar für zukunftsweisende, integrierte Produkte. UMT ist heute weit mehr als ein FinTech-Unternehmen und bedient neben den Branchen Handel und Vermietung auch die Industrie. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittestands beitragen und liefert so die Antworten auf die drängendsten Fragen der Unternehmen. Im Fokus der Investment-Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, mit der zukunftsorientierten „Buy-and-Build“-Strategie an der digitalen Transformation zu partizipieren und damit im UMT Konzern deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70, ISIN: DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. Kontakt: UMT United Mobility Technology AG

