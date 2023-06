Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Salesforce schwach nach Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag zum Handelsstart wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den Dow Jones Industrial etwa anderthalb Stunden vor der Eröffnungsglocke wenige Punkte höher auf 32 912 Punkte, nachdem der US-Leitindex im Mai 3,5 Prozent verloren hatte. Die Börsenweisheit "Sell in may, and go away" lässt grüßen.

Die Anleger zeigen sich kaum beeindruckt davon, dass das US-Repräsentantenhaus am Vorabend den Gesetzentwurf gebilligt hat, mit dem in letzter Minute eine Zahlungsunfähigkeit der Vereinigten Staaten abgewendet werden soll. Damit der US-Regierung nicht das Geld ausgeht, muss auch noch der Senat dem Vorhaben zustimmen und Präsident Joe Biden muss das Gesetz unterzeichnen. Der Zeitdruck ist groß: US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt gewarnt, die Zahlungsunfähigkeit könnte am 5. Juni eintreten - also bereits an diesem Montag.

Ein kleines Plus zeichnet sich derweil im Nasdaq 100 ab. IG taxiert den Auswahlindex der Technologiebörse 0,1 Prozent höher auf 14 265 Punkte. Er war dem Dow im Mai mit plus 7,6 Prozent weit weggelaufen auf ein neues Hoch seit einem Jahr.

Wenig begeistert sind die Anleger allerdings vom Ausblick des SAP -Konkurrenten Salesforce . Für die Papiere ging es vorbörslich um mehr als 6 Prozent bergab. Da half auch nicht, dass sich die Experten von JPMorgan und Goldman Sachs eigentlich recht positiv äußerten und die Fantasie durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel brachten.

Aber für KI-Unternehmen scheint es ohnehin ein schlechter Tag zu werden. Jedenfalls brechen die Aktien des KI-Softwareentwicklers C3.ai zweistellig ein. Die Umsatzziele haben enttäuscht. Sie waren allerdings wohl auch recht hoch, gemessen an einer Vervierfachung des Kurses von Anfang des Jahres bis Dienstag. Zur Wochenmitte hatte bereits eine Korrektur beginnen.

Ein Kurssprung zeichnet sich dagegen bei Chewy's ab. Der Online-Händler für Tiernahrung und Haustier-Produkte beeindruckte mit Ergebnissen und Kundenentwicklung./ag/jha/